Ledighet i ingeniør- og IKT-fag øker, advarer Nito-leder

Nito-leder Kjetil Lein advarer om at Norge er i ferd med å miste verdifull teknologikompetanse før nye grønne industriprosjekter er klare. Ved Worley Rosenberg i Stavanger har rundt 120 ingeniører måttet gå det siste året, og Nito-leder ved verftet, Odd Arild Hein, mener ledighetstallene bare kan være begynnelsen. Stortingets vedtak om å se på pengebruken til havvind skaper usikkerhet, og NHO Rogaland mener politiske utsettelser og omkamper bremser nye industriprosjekter, blant annet innen havvind.

Ledighet en innen ingeniør- og IKT-fag økte med 14 prosent i mai sammenlignet med året før, tilsvarende rundt 600 personer, viser Nito-leder Kjetil Lein. Advarselen er at Norge er i ferd med å miste verdifull teknologikompetanse før nye grønne industriprosjekter er klare.

Ved Worley Rosenberg i Stavanger har rundt 120 ingeniører måttet gå det siste året. Nito-leder ved verftet, Odd Arild Hein, mener ledighetstallene bare kan være begynnelsen. Stortingets vedtak om å se på pengebruken til havvind skaper usikkerhet. NHO Rogaland mener politiske utsettelser og omkamper bremser nye industriprosjekter, blant annet innen havvind.

Lein advarer mot et vakuum mellom lavere oljeaktivitet og nye grønne oppdrag





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norsk Næringsliv Ledighet Ingeniør- Og IKT-Fag Verdifull Teknologikompetanse Nyttige Industriprosjekter Ledighetstall Nito-Leder Ved Worley Rosenberg Stortingets Vedtak Pengebruken Til Havvind NHO Rogaland Politiske Utsettelser Omkamper Bremser Nye Industriprosjekter Havvind

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rapport avslører: Ansatte tier om HMS-problemer på sokkelenEn ny rapport viser at mange ansatte i oljeindustrien opplever press til å ikke rapportere hendelser. NITO krever strukturelle grep for å bedre ytringsklimaet.

Read more »

Utfordringer i ytringsklimaet i norsk havindustriEn ny rapport viser at mange ansatte i leverandørindustrien på norsk sokkel opplever det som vanskelig å ytre seg om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Systemiske faktorer som kostnadspress, komplekse kontraktskjeder og svekket medvirkning bidrar til økt risiko. VGs avsløringer fra Melkøya illustrerer konsekvensene. Nito krever målrettede tiltak for å styrke rapporteringskulturen.

Read more »

Kjetil Rekdal i tenkeboksen før eventuelle kontrakts samtalerAlle var klar over at det ville bli tøft for Aalesund tilbake i Eliteserien, så det er ikke tabellsituasjonen rett over nedrykksstreken som gjør at det er usikkerhet rundt fremtiden til hovedtrener…

Read more »

Ledigheten blant ingeniører øker kraftig - advarer om kompetansetap før grønn omstillingArbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-spesialister i Norge steg med 14 prosent i mai. Nito-leder Kjetil Lein advarer om at Norge risikerer å miste verdifull teknologikompetanse før nye grønne industriprosjekter er klare. Politiske utsettelser og mangel på havvindprosjekter bremser omstillingen.

Read more »