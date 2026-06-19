Ledigheten blant ingeniører øker kraftig - advarer om kompetansetap før grønn omstilling

Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-spesialister i Norge steg med 14 prosent i mai. Nito-leder Kjetil Lein advarer om at Norge risikerer å miste verdifull teknologikompetanse før nye grønne industriprosjekter er klare. Politiske utsettelser og mangel på havvindprosjekter bremser omstillingen.

Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-spesialister i Norge steg med 14 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor. Dette tilsvarer omtrent 600 personer, ifølge ferske tall fra Nito.

Kjetil Lein, leder i Nito, advarer om at Norge risikerer å miste verdifull teknologikompetanse før nye grønne industriprosjekter er klare til å ta imot arbeidskraften. Han peker på at nedgangen i petroleumsnæringen går raskt, og at omstillingen til grønn industri må skje raskere for å unngå et kompetansetap. Ved Worley Rosenberg i Stavanger har omtrent 120 ingeniører mistet jobben det siste året. Odd Arild Hein, Nito-leder ved verftet, tror ledighetstallene bare er begynnelsen.

Han påpeker at Stortingets vedtak om å revurdere pengebruken til havvind skaper usikkerhet, og at flere av de oppsagte har studert fornybar energi, men mangler jobbmuligheter. Både Nito og NHO Rogaland kritiserer politiske utsettelser og omkamper som bremser utviklingen av nye industriprosjekter, spesielt innen havvind. Kjetil Lein advarer om et vakuum mellom den fallende oljeaktiviteten og de nye grønne oppdragene.

Han understreker at dette vakuumet kan føre til at Norge mister viktig kompetanse, akkurat når landet trenger den mest for å gjennomføre det grønne skiftet. Situasjonen krever raskere politisk handling og mer forutsigbarhet i industripolitikken, ifølge Lein og flere andre aktører i bransjen. Mange ingeniører med spesialkompetanse innen olje og gass har allerede begynt å søke seg ut av landet, noe som forsterker bekymringen.

Uten en koordinert innsats for å omstille arbeidsstyrken og skape nye arbeidsplasser i grønn næring, kan Norge stå overfor en alvorlig kompetansekrise. Det haster med å få på plass konkrete prosjekter og finansiering for å sikre at de dyktige ingeniørene får brukt sine ferdigheter i nye, bærekraftige næringer. Samtidig peker flere på at det er et stort potensial for å utnytte den eksisterende kompetansen i havvind, karbonfangst og -lagring, samt andre fornybare teknologier.

Men mangelen på politisk vilje og langsiktige rammevilkår hindrer realiseringen av disse prosjektene. NHO Rogaland etterlyser en nasjonal strategi som sikrer at Norge ikke bare erstatter gamle jobber med nye, men at man også utnytter mulighetene som ligger i det grønne skiftet til å skape vekst og arbeidsplasser over hele landet. Avslutningsvis understreker Kjetil Lein at det haster å få på plass tiltak som kan bygge bro mellom dagens situasjon og fremtidens grønne arbeidsmarked.

Han oppfordrer myndighetene til å sette i gang konkrete omstillingsprogrammer og investere i kompetanseheving, slik at ingeniører og IKT-spesialister kan omstille seg til nye roller i den grønne økonomien. Uten en slik innsats risikerer Norge å tape kappløpet om å bli en ledende nasjon innen fornybar energi og bærekraftig teknologi





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