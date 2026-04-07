Leeds United i FA Cup-semifinale: Farke hyller spillere og fans etter dramatisk seier

Daniel Farke og Leeds United sikret en historisk semifinaleplass i FA Cupen etter en spennende kamp mot West Ham. Farke roser spillerne og de fantastiske supporterne etter bragden som ikke har skjedd på 39 år, og ser frem til kampen mot Chelsea.

Da Leeds United sikret opprykk til Premier League forrige sommer, gikk det ikke lang tid før ryktene svirret om at klubbledelsen vurderte å erstatte treneren som hadde ført dem tilbake til den øverste divisjonen. Daniel Farke , som hadde hatt suksess med å lede Leeds tilbake til eliten, fikk likevel tillit. Optimismen var stor blant Leeds-supporterne, og forventningene var høye til hva den tyske treneren kunne utrette på Elland Road.

Sesongen startet imidlertid ikke som forventet, og allerede etter 12 kamper begynte misnøyen fra tribunen å merkes. Men så snudde det. En historisk FA Cup-opptur skulle vise seg å bli et vendepunkt. I Premier League kjempet Farke og Leeds seg oppover tabellen, mens lag som Tottenham og Nottingham Forest slet. Leeds ligger nå fire poeng over nedrykksstreken med bare syv kamper igjen å spille, og søndagens kamp ga nok en viktig boost for klubben.\Wayne Rooney advarer om å la tidligere erfaringer ødelegge. I FA Cupens kvartfinale ventet West Ham. Etter en intens og dramatisk kamp, som måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse, kunne Leeds-spillerne og Farke juble for semifinaleplass i FA Cupen. Dette var en bragd klubben ikke hadde oppnådd på 39 år! Etter kampen var Daniel Farke stolt og begeistret, og han roste spillerne og supporterne. – Jeg er bare stolt av guttene mine og måten vi taklet så mange tilbakeslag på. Vi sto sammen og ønsket å vinne denne kampen, og til slutt kunne vi juble og glede våre fantastiske fans med den første semifinalen på så mange tiår. Det føles fantastisk, sa Farke til klubbens hjemmeside. Han fortsatte med å uttrykke sin glede over å ha gledet fansen: Jeg er veldig glad på fansens vegne. Vi er ydmyke og også takknemlige for at vi klarte å oppnå dette. Jeg er ganske sikker på at over 30 000 vil prøve å ta over hovedstaden (for semifinalen). I disse vanvittige tider i verden er det flott å gi supporterne våre noe å se frem til.\Nå venter Chelsea i semifinalen, og Farke forventer at minst 30 000 Leeds-supportere vil farge London by. Leeds, med sin unike atmosfære og lidenskapelige fanskare, er uten tvil en av de mest spennende klubbene i England. Klubben har en rik historie og en lojal fanbase som alltid støtter laget. Uansett hva som skjer i sesongens siste kamper, har Farke og laget allerede skapt minner som vil bli husket i Leeds i mange år fremover. Denne sesongen har vært en berg-og-dalbane, med oppturer og nedturer, men klubben har vist styrke og vilje til å kjempe. Med en sterk trener og et lag som kjemper sammen, ser fremtiden lys ut for Leeds United. Overlevelse i Premier League ser nå ut til å være sikret, og supporterne kan glede seg over en spennende avslutning på sesongen og en FA Cup-semifinale å se frem til. Det er ingen tvil om at Leeds er en klubb med en sterk identitet og en lidenskap som er unik i fotballverdenen





