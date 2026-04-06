Lehne Olsen sikret Lillestrøm seier mot Molde

Lillestrøm vant bortekampen mot Molde 1-0 etter mål av Thomas Lehne Olsen. Lillestrøms trener var fornøyd med poengene, men misfornøyd med første omgang. Lillestrøm står med full pott etter to kamper.

MOLDE - LILLESTRØM 0-1:\– I dag var poengene det viktigste. Jeg er spesielt misfornøyd med 1. omgang. Vi fikset mye i pausen, men fortsatt står mye igjen. Thomas er god og sikker der framme, konstaterte Lillestrøm s trener Hans Erik Ødegaard overfor TV 2. Lillestrøm sikret seg en viktig borteseier mot Molde , og tre poeng ble med hjem etter en kamp preget av taktisk spill og avgjørende enkeltprestasjoner. Lehne Olsen , som var toppscorer i fjorårets 1.

divisjon, fortsatte sin målform med nok en viktig scoring. Med opprykket til Eliteserien ser veteranen ut til å fortsette å levere på høyt nivå. Etter å ha slått Aalesund i serieåpningen, ble det nok en sterk prestasjon, denne gangen på bortebane mot et Molde-lag som kjempet hardt for poengene.\Lehne Olsen, med 20 scoringer i fjorårets 1. divisjon, har klart å holde målformen i Eliteserien. Han scoret to mål i serieåpningen mot Aalesund, og fortsatte med å være avgjørende i kampen mot Molde. I det 49. minutt av kampen ble han spilt gjennom av Felix Va, og alene med keeper, klarte han å sette ballen i mål. Selv om Molde presset hardt i andre omgang, klarte Lillestrøm å holde unna og sikre seieren. Før pausen hadde Lehne Olsen også en stor sjanse, men avslutningen ble reddet av Martin Linnes på målstreken. Lillestrøms kaptein, Thomas Lehne Olsen, uttrykte etter de første 45 minuttene at laget måtte finne tilbake til formen. I andre omgang viste Lillestrøm en forbedret innsats og klarte å holde stand.\Kampen mot Molde var Lillestrøms andre seriekamp, og med seks poeng etter to kamper, har laget fått en sterk start på sesongen. De skulle egentlig ha spilt tre kamper på dette tidspunktet, men kampen mot Kristiansund ble utsatt på grunn av Lillestrøms cupkamp mot Bodø/Glimt, som de tapte. Molde, på sin side, hadde en seier og et tap før denne kampen. Hans Erik Ødegaard, Lillestrøms trener, uttrykte at det viktigste var poengene i dagens kamp. Han var spesielt misfornøyd med første omgang, men var fornøyd med hvordan laget rettet opp i pausen. Det understreker viktigheten av å tilpasse taktikk og prestasjoner underveis i kampen. Seieren mot Molde viser at Lillestrøm har potensialet til å kjempe i Eliteserien





NettavisenSport / 🏆 21. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Fotball Eliteserien Molde Lillestrøm Lehne Olsen Hans Erik Ødegaard

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

