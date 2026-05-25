Søndag formiddag kom den savnede mannen i 20-årene i Fusa til rette. Store mannskaper jobbet med å finne mannen, som til slutt ble funnet i samme område som han bor i. Det har vært en utrolig respons fra frivillige under denne aksjonen.

Søndag formiddag kom den savnede mannen i 20-årene i Fusa til rette. Han ble først meldt savnet rundt klokken 03 natt til torsdag, altså for over tre døgn siden.

Det var rundt klokken 10.30 at beboere så mannen og varslet politiet, sier operasjonsleder Jan Børge Misje til BT. Mannen blir ivaretatt av helsevesenet. Store mannskaper jobbet med å finne mannen, som til slutt ble funnet i samme område som han bor i. Vi hadde planlagt nye søk i dag, blant annet med ATV, og vi ville utvide søket, forteller Misje til BT.

Sivilforsvaret, Heimevernet, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og andre frivillige har deltatt i søket, som har foregått med helikopter, droner, ATV-er og motorsykler i tillegg til finsøk i terrenget. Det har vært en utrolig respons fra frivillige under denne aksjonen. Hundrevis har stilt opp. Veldig mange privatpersoner harleiten til fots og i bil, og flere har stilt opp med bakst og mat.

Vi er evig takknemlige, sier Ivar Hellebø, beredskapsansvarlig i Fusa Røde Kors. Operasjonsleder i politiet, Jørgen Ommedal, uttalte til BT natt til søndag at det var gått såpass lang tid at leiteaksjonen også dreide seg inn mot å søke etter en. Hvordan er det når en leiteaksjon ender med at den savnede blir funnet? – Det er smått utrolig, en veldig, veldig god følelse, sier Hellebø, før han og de andre skal til debrif.





