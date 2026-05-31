Lemieux-dødsfallet klassifisert som selvmord, og forskning starter

Amerikanske myndigheter har opplyst at Lemieux-dødsfallet torsdag denne uken klassifiseres som et selvmord. Hockeylegenden ble bare 60 år. Han gikk bort kort tid etter å ha vært til stede som fakkelbærer under en Montreal Canadiens-kamp i NHL. I alt vant han Stanley Cup fire ganger. Familien opplyser at de har gitt forskerne tillatelse til å offentliggjøre eventuelle funn og assosiere disse med Lemieuxs navn. Samtidig legger til at ingen konklusjoner skal trekkes angående eventuelle diagnoser.

Målet er å undersøke de langsiktige effektene av gjentatte hodeskader, uttaler Lemieux s nærmeste i en uttalelse sendt ut av datteren Claudia Lemieux Bishop.

"Claude viet sitt liv etter karrieren til å hjelpe neste generasjon", uttaler familien med henvisning til at Lemieux ble hockeyagent. "Ved å la navnet hans bli knyttet til denne forskningen, håper vi at livet hans kan bidra til større forståelse, mer ærlige samtaler og bedre beskyttelse for idrettsutøvere og familier i årene som kommer", legger de til





