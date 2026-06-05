Leo Skiri Østigård klar for VM-spill og far: - Det er 15. juni

Leo Skiri Østigård, Norges landslagsspiller, er klar for å spille VM med Norge, men han er også klar for å bli far. Han avslører at paret skal få en gutt, og foreløpig går alt som det skal på hjemmebane. Han innrømmer at situasjonen er annerledes, og at han går glipp av sønnens fødsel. Han håper på at alt går bra, og at de kan løse situasjonen på best mulig måte.

Det er en rolig og avmålt romsdaling som møter Dagbladet i Greensboro to dager før oppkjøringskampen mot Marokko. Men det bobler nok litt på innsiden hos Leo Skiri Østigård .

Om kort tid skal han ikke bare spille VM med Norge - han skal også bli far. - Det er 15. juni, forteller Leo Skiri Østigård til Dagbladet. Foreløpig går alt som det skal på hjemmebane. Østigård avslører at paret skal få en gutt.

- Det er stille og rolig ennå, men det kan skje når som helst, så det er bare å vente på beskjed om at nå er det i gang. Det blir spennende. Det er nok ikke altfor mange dager igjen, sier 26-åringen. Han innrømmer at situasjonen er annerledes.

Etter alle solemerker går han glipp av sønnens fødsel. - Det er veldig spennende. Det er en spesiell situasjon, men vi har fått snakket om det og begge er klare på at sånn blir det. Så prøver vi å løse det på best mulig måte.

Nei, det har jeg ikke tenkt på. Først og fremst må jeg bare håpe på at alt går bra. Det må vi bare vente og se, er beskjeden fra Genoa-spilleren





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