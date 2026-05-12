Lerøy Seafood Group leverer et svakere første kvartal sammenlignet med i fjor

Lerøy Seafood Group oppga tirsdag det operasjonelle driftsresultatet for sitt første kvartal som 858 millioner kroner, mot 1,049 milliarder kroner i samme periode fjoråret. Segmentet for oppdrett viste et resultat på 555 millioner kroner, mot 789 millioner kroner året før, mens segmentet for videreforedling, salg og distribusjon leverte et resultat på 160 millioner kroner.

Lerøy Seafood Group endte med et svakere første kvartal sammenlignet med i fjor med et operasjonelt driftsresultat på 858 millioner kroner, mot 1,049 milliarder kroner året før.

Segmentet for oppdrett leverte i det første kvartalet et resultat på 555 millioner kroner, i motsetning til 789 millioner kroner året før. Lakse- og ørretvolumet økte med fire prosent til 39.943 tonn i samme perioden. Segmentet for videreforedling, salg og distribusjon leverte et resultat på 160 millioner kroner, ned fra 212 millioner kroner året før, men driftsinntektene økte med 4,7 prosent og falt på grunn av endrede valutakostnader og fraktkostnader.

Segmentet for villfang leverte et bedre resultat enn i fjor, med en økning på 228 millioner kroner, til tross for en 25 prosent redusert fangstvolum. Det økte dermed utbytteplanen for 2026. Lerøy opprettholdt sin projection for 195.000 tonn slaktevolum i Norge for kommende år





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny kurs skal løfte XXL ut av krisenBritiske Frasers Group vil snu XXL gjennom nye rutiner, bedre vareflyt og strengere fokus på lønnsomhet etter flere år med krise i sportskjeden.

Read more »

RBK-kritikk: Ulseth mener Rosenborg lever av faktasjangeren, lider sakk og mangler en tydelig retningDag Arne Ulseth, kommentator i Trønder-Avisa og Dagbladet, kritiserer Rosenborg for manglende sportslig retning, styresammensetning og skiftende treneransettelser. Ulseth mener at Rosenborg lever på en fasadeprofessor og at spillerlogistikken er vanskelig, da spillere som hentes inn til en trener ofte ikke passer inn når neste trener kommer.

Read more »

Iran har svart USA – vil først ha slutt på krigshandlingeneIran har svart på USAs forslag til fredsløsning, melder iranske medier. Ifølge dem vil Iran først ha slutt på krigen og deretter forhandle om sitt atomprogram.

Read more »

Lillehammer Ishockeyklubb sikret videre drift med milliontilskuddA group of private investors has contributed a total of one million kroner to the club's disposal, ensuring its continued operation. The club also announces that the process of establishing the planned share company is ongoing.

Read more »