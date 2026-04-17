Libanesiske myndigheter hevder Israel har brutt våpenhvilen

Den libanesiske hæren anklager Israel for å ha brutt våpenhvilen som trådte i kraft torsdag kveld. Periodisk granatkasting mot landsbyer i Sør-Libanon rapporteres. USAs president oppfordrer Hizbollah til å overholde avtalen.

Den libanesiske hæren har fredag morgen hevdet at Israel har brutt våpenhvile n som trådte i kraft torsdag klokken 23 norsk tid. I en formell uttalelse har hæren anklaget Israel for flere overtredelser av avtalen. Spesifikt pekes det på periodisk granatkasting mot flere landsbyer som ligger i de sørlige delene av Libanon , ifølge meldinger fra nyhetsbyrået Reuters.

Denne situasjonen har ført til at den libanesiske hæren nå oppfordrer innbyggerne til å avstå fra å returnere til sine hjem i landsbyene og byene i det sørlige Libanon. Oppfordringen understreker den vedvarende ustabiliteten i regionen og indikerer at situasjonen langt fra er normalisert. Det israelske militæret har så langt ikke kommet med noen offisielle kommentarer eller uttalelser angående de alvorlige anklagene som er fremmet fra libanesisk side. Dette manglende svaret bidrar til usikkerheten rundt hendelsesforløpet og den faktiske statusen til våpenhvilen. Samtidig har USAs president, Donald Trump, ytret seg om situasjonen. Natt til fredag publiserte han et innlegg på sin sosiale medieplattform, Truth Social, hvor han uttrykte håp om at den militante gruppen Hizbollah vil respektere våpenhvilen. Trump skrev at han håper Hizbollah vil oppføre seg ordentlig og ansvarlig i denne kritiske perioden. Han la til at det ville være et fantastisk øyeblikk for dem hvis de klarte å vise slik atferd, og understreket at det ikke må bli flere drap. Presidentens uttalelse legger et ytterligere internasjonalt press på partene for å opprettholde freden, og indikerer bekymring fra amerikansk side for en mulig eskalering av konflikten. Våpenhvilen skulle formelt sett tre i kraft ved midnatt, som markerte en offisiell avslutning på de mest intense kampene. Imidlertid melder libanesiske myndigheter at bruddene startet allerede timer etter at avtalen var satt i verk. Dette tidlige varslet om brudd gir grunn til stor bekymring og sår tvil om våpenhvileavtalens holdbarhet. De sørlige delene av Libanon har vært de hardest rammede områdene i den nylige konflikten. Utallige innbyggere har blitt tvunget til å forlate sine hjem, og store deler av infrastrukturen har blitt ødelagt. Den gjentatte oppfordringen fra hæren om å unngå retur til disse områdene, er et sterkt signal om at sikkerhetssituasjonen fortsatt er svært spent. Slike meldinger om brudd på våpenhvilen og den fortsatte frykten for nye fiendtligheter gjør det utfordrende for de evakuerte å vende tilbake til sine normaliserte liv, og understreker behovet for ytterligere diplomatiske innsats og en genuin forpliktelse til fred fra alle involverte parter for å sikre langsiktig stabilitet i regionen





