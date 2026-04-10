Libanon i krise: Dødelige angrep og en befolkning i dyp fortvilelse

Massive angrep i Libanon har ført til et enormt tap av menneskeliv og store ødeleggelser. Studenter blir direkte rammet av krigens brutalitet mens nettundervisning pågår. Den politiske situasjonen er svært kompleks, og en skjør våpenhvile trues.

Kan dere høre meg, damer? spør universitetsforeleseren sine elever. Det er midt på dagen, onsdag denne uken i Libanon . Studentene må ha nettundervisning fordi krigen har gjort det vanskelig og farlig å samles på skolen. En av de mest aktive studentene skrur på høyttaleren for å bekrefte: Ja, jeg hører deg. Samtidig som mikrofonen på laptopen hennes er på, kan alle medelevene som er pålogget høre en annen høy, skjærende lyd som nærmer seg raskt.

Så smeller det, og studenten skriker: Mamma! Se og hør øyeblikket, som VG har fått tilsendt av foreleseren. Hva var det som skjedde? Skriket til studenten var bare ett av svært mange skrik over hele Libanon i samme øyeblikk. For et historisk og massivt angrep utspilte seg på mange steder samtidig. Bare få timer etter at våpenhvilen mellom USA/Israel og Iran ble kjent, iverksatte Israel en operasjon de på forhånd hadde gitt navnet Operation Eternal darkness. Luftangrepet besto av 50 krigsfly og 160 angrep gjennomført på ti minutter. Ifølge Israel var målene den Iran-støttede Hizbollah-militsen, som de har vært i aktiv krig med gjennom hele storkrigen mellom USA, Israel og Iran. Mange av områdene som ble bombet var svært tettbygde områder. Aller hardest rammet ble hovedstaden Beirut. Det var der studenten i nettforelesningen befant seg. Et israelsk missil smalt inn i en bygning rett ved siden av hjemmet hennes. Hun ropte umiddelbart på moren, som var i leiligheten sammen med henne. Denne ene studenten er en av de mest aktive og ivrige i klassen, hun svarer alltid raskt, noe hun også gjorde denne gangen, sier foreleseren i et intervju med VG. Hun ønsker at navnet hennes og navnet på skolen der hun underviser skal anonymiseres, av sikkerhetshensyn. Hun forteller videre hva som raste gjennom hodet hennes i det øyeblikket hun forsto at eleven var i en livsfarlig situasjon: Da jeg hørte angrepet og skriket forble jeg stille. Jeg var totalt i sjokk, jeg ble helt stiv. Det var sjokkerende, sier hun. Doktor, de angrep nær oss, jeg må gå sa eleven etter en stund. Timen ble, naturlig nok, avsluttet. Mange av studentene er allerede på flukt, de har måttet flykte fra hjemmene sine og lever i usikkerhet. Nettundervisning er jo også krevende under slike forhold. Og så skjer et slikt angrep. Det er surrealistisk, sier hun. Libanon er nå inne i avgjørende timer. Siden 7. oktober 2023 har det libanesiske folket blitt dratt inn i den regionale storkrigen, da Hizbollah skjøt missiler inn i Israel, som respons på Israels bombing av Gaza. En skjør, og ofte brutt, våpenhvile ble inngått høsten 2024. Etter Iran-krigen startet i slutten av februar i år, skjøt Hizbollah igjen missiler inn i Israel. Israels motsvar har vært massivt og brutalt. Over 1500 mennesker er drept, og Sør-Libanon er invadert av Israel. Bare i onsdagens angrep ble over 300 mennesker drept og over 1000 ble skadet. Denne helgen skal USA og Iran etter planen forhandle. Iran har sagt at et ufravikelig krav er at Israel også stopper angrepene i Libanon. Libanons utslitte befolkning holder pusten. \Hendelsene i Libanon de siste dagene maler et dystert bilde av krigens brutalitet og konsekvenser. De intense angrepene, spesielt det som skjedde onsdag, har kastet landet inn i en dyp krise. Tapet av menneskeliv er ufattelig, og ødeleggelsene av infrastruktur og hjem har etterlatt et stort antall mennesker fordrevet og traumatisert. Det er ikke bare fysiske skader som preger situasjonen, men også den psykiske belastningen som krigen påfører befolkningen. Frykten for nye angrep, usikkerheten om fremtiden og tapet av trygghet skaper en konstant følelse av angst og fortvilelse. For studentene, som skulle ha funnet trygghet i nettundervisning, ble krigens realiteter brutalt tydelige. Å bli avbrutt av et missilangrep midt i en forelesning er en opplevelse som vil prege dem for livet. \Den politiske situasjonen i regionen er svært kompleks, og mange aktører er involvert. USA og Iran er sentrale aktører i de pågående forhandlingene, og utfallet av disse vil ha stor betydning for Libanons fremtid. Samtidig er Hizbollah en viktig aktør på den libanesiske siden, og deres handlinger har direkte innvirkning på situasjonen. Israel fortsetter sine militære operasjoner, og deres mål og strategier er avgjørende for utviklingen i landet. Det er viktig å forstå de ulike interessene og motivasjonene til disse aktørene for å få en helhetlig forståelse av konflikten. De menneskelige kostnadene ved krigen er enorme, og det er avgjørende å jobbe for en varig fredsløsning som kan sikre trygghet og stabilitet for det libanesiske folket. Internasjonalt press og diplomati er viktige verktøy for å oppnå dette, og det er viktig å støtte de som jobber for fred og forsoning i regionen





– Jeg fordømmer de massive angrepene i Libanon– Det er helt uakseptabelt at den hardt prøvede libanesiske befolkningen rammes på denne måten, sier utenriksministeren.

