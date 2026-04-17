En ny krig i Libanon, utløst av Hizbollahs rakettangrep mot Israel som svar på amerikansk-israelske angrep mot Iran, har ført til tusenvis av dødsfall og en humanitær krise. Samtidig etterforsker USA mystiske dødsfall og forsvinninger blant amerikanske forskere med tilgang til sensitiv teknologi, noe som skaper spekulasjoner og bekymring for nasjonal sikkerhet.

Den siste krigen i Libanon, som startet 2. mars, ble utløst av sjiamuslimske Hizbollah -bevegelsens rakettangrep mot Israel. Dette skjedde to dager etter at USA og Israel innledet en angrepskrig mot Iran . Hizbollah hevdet angrepene var en reaksjon på drapet på Iran s øverste leder og en forsvarsaksjon mot det de anså som israelske brudd på våpenhvile n fra den forrige krigen i 2024. Israels respons var omfattende luftangrep over hele Libanon og en ny bakkeinvasjon i sør.

Dette har ført til en humanitær krise med fordrevne sivile og ødelagte landsbyer, et trekk Israel beskriver som basert på erfaringer fra Gaza. Krigen har så langt krevd nesten 2200 menneskeliv, inkludert over 170 barn, 260 kvinner og mer enn 90 helsearbeidere, ifølge helsemyndighetene. På tross av en våpenhvileinngåelse mellom USA, Israel og Iran 8. april, utførte Israel massive luftangrep timer senere, noe som resulterte i over 350 dødsfall på én dag. Innbyggere i grenseområdene uttrykker frustrasjon og føler seg sviktet. Ordføreren i Metula, David Azoulay, kritiserte USAs presidents rolle i våpenhvilen og mente det viste en manglende forståelse for situasjonen nord i Israel. Hizbollah har foreløpig ikke offisielt bekreftet sin støtte til våpenhvilen, men et parlamentsmedlem har uttalt at den vil bli respektert dersom israelske angrep mot gruppen opphører. Samtidig hersker det uenighet i Israel om våpenhvilen. Mange reagerer med sinne mot Trump og Netanyahu for å ha inngått avtalen, og mener at Hizbollah er redusert til en brøkdel av sin tidligere styrke under konflikten. Det spekuleres i at dette militære resultatet bør omsettes til en varig fredsavtale. Situasjonen kompliseres ytterligere av rapporter om minst ti amerikanske statsborgere med tilknytning til atomvåpen- og romforskning som er døde eller savnet de siste årene. President Donald Trump har uttalt at disse dødsfallene og forsvinningene er "ganske alvorlige" og at Det hvite hus etterforsker hendelsene. Konspirasjonsteorier har florert, med mange som kobler disse hendelsene til stillinger i amerikanske forsvars- og forskningsetater. Det rapporteres om en uvanlig ordveksling mellom president Trump og pave Leo, som enkelte kommentatorer mener kan skyldes "hardt press på hjemmebane" fra Trumps side. En sak fra mars om den pensjonerte generalen William Neil McCasland, som ledet Wright-Patterson Air Force Base, en sentral base for romfartsforskning, har fått ny relevans i lys av disse mystiske dødsfallene. Trump har beskrevet hendelsene som "ganske alvorlige" etter et møte om temaet og håper det er en tilfeldighet at disse sentrale personene er involvert i hendelsene. Pressesekretær Karoline Leavitt har bekreftet at ti forskere med tilgang til klassifisert atom- eller romfartsmateriale har forsvunnet eller dødd siden midten av 2024, og at administrasjonen anser dette som verdt å etterforske. Eksempler inkluderer Michael Hicks, en NASA-forsker innen asteroide- og kometforskning som døde i juli 2023, Frank Maiwald, en annen NASA-forsker som døde i juli 2024, Nuno Loureiro, direktør ved MITs Plasma Science and Fusion Center, som ble skutt og drept i desember 2025, Jason Thomas, en kreftforsker som ble meldt savnet i desember 2025 og funnet død i mars, og Carl Grillmair, en astronom ved Caltech, som ble drept utenfor sitt hjem i februar. Disse hendelsene skaper en dyp usikkerhet og frykt knyttet til nasjonal sikkerhet og teknologisk fremgang





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Kan en avtale mellom Israel og Libanon bli slutten på et av Irans viktigste våpen?ISTANBUL: Da Israel og Libanon startet forhandlinger denne uken, var det første gang på 33 år at de to landene snakker direkte med hverandre.

Read more »

Trump varsler våpenhvile i LibanonVåpenhvilen gjelder fra klokken 23.00 torsdag kveld. – Alt avhenger av om Israel slutter å angripe, sier Hizbollah-topp.

Read more »

Donald Trump varsler våpenhvile mellom Israel og LibanonVåpenhvilen skal starte i kveld.

Read more »

Våpenhvile mellom Israel og Libanon: Et skritt mot bredere stabilitet i MidtøstenUSAs president Donald Trump annonserer en ti dagers våpenhvile mellom Israel og Libanon, som trer i kraft umiddelbart. Eksperter ser dette som en viktig delavtale som kan bane vei for en mer varig fredsavtale med Iran, og styrke mulighetene for generell stabilitet i regionen. Våpenhvilen inkluderer forventet Hizbollahs deltakelse, til tross for at Israel anser gruppens oppløsning som et nøkkelkrav for varig fred. Amerikansk press antas å være avgjørende for Israels aksept av avtalen.

Read more »

Libanon anklager Israel for brudd på våpenhvile – USA oppfordrer til roDen libanesiske hæren hevder Israel har brutt den nylig innførte våpenhvilen, mens USAs president Donald Trump uttrykker håp om at Hizbollah vil respektere avtalen. Innbyggere oppfordres til å avvente retur til landsbygda i sør.

Read more »

Full forvirring i Midtøsten: Trump hevder Iran åpner Hormuzstredet, Iran varsler blokadeInternasjonal spenning øker etter motstridende meldinger fra USA og Iran vedrørende Hormuzstredet. Donald Trump hevder på sin plattform Truth Social at Iran har gått med på å aldri stenge stredet igjen, noe han beskriver som en flott dag for verden. Samtidig kommer det kontrabeskjeder fra iranske tjenestemenn som indikerer at en amerikansk blokade av iranske havner vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, med påfølgende stenging av Hormuzstredet som konsekvens. Dette skjer etter en to uker lang våpenhvile som ble avtalt etter en angrepskrig fra USA og Israel mot Iran.

Read more »