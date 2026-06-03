Lier-Hansen anker fengselsdommen

Tidligere Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen anker dommen på fem års fengsel for grov økonomisk utroskap og korrupsjon.

Den tidligere toppsjefen i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen , har bestemt seg for å anke dommen fra Oslo tingrett, der han ble dømt til fem års fengsel for grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.

Det bekrefter en av hans forsvarere, Morten Engesbakk, til E24. Ifølge Engesbakk vil de bruke tid på å begrunne anken nærmere i et støtteskriv til lagmannsretten. Lier-Hansen har imidlertid valgt å ikke anke de delene av dommen der han allerede har erkjent straffskyld, blant annet forhold som omfatter urettmessige pengeoverføringer knyttet til sjøfly. Dette markerer et nytt kapittel i en av de mest omtalte korrupsjonssakene i norsk næringsliv.

Lier-Hansens rolle som direktør i NHO-foreningen Norsk Industri gjorde ham til en av de mest innflytelsesrike personene i norsk økonomi. Han var sentral i frontfagsoppgjørene som legger premissene for lønnsforhandlingene i hele landet. I tingretten ble han dømt for å ha mottatt omtrent to millioner kroner i bestikkelser fra en konsulent, samt for å ha benyttet fiktive gjestelister for å få Norsk Industri til å dekke kostnader for private jakt- og fisketurer med venner, bekjente og familie.

Retten fant ham skyldig på samtlige 14 tiltalepunkter, og i dommen påpekte tingrettsdommer Lise Behrsen at Lier-Hansen hadde utvist et helt særegent forbrytersk forsett gjennom perioden fra mai 2014 til juli 2023. Retten understreket at han misbrukte den ekstreme tilliten han hadde som følge av sin posisjon og personlighet, og at han systematisk utnyttet dette til egen vinning. Også de to medtiltalte i saken har anket dommen.

En næringsdrivende fra Østlandet og en jaktkompis fra Midt-Norge ble begge dømt for medvirkning til grov økonomisk utroskap. Deres forsvarere har bekreftet anken, med henvisning til feil i lovforståelsen og bevisvurderingen. Mannen fra Midt-Norge ble i tillegg dømt for hvitvasking og pålagt inndragning av 64.000 kroner. Han anker over bevisvurderingen under skyldsspørsmålet, straffeutmålingen og inndragningen.

Lier-Hansen selv uttrykte tidligere til E24 at han aldri ville erkjenne straffskyld for korrupsjon, og at han ikke forstår grunnlaget for denne delen av dommen. Han åpnet samtidig for å akseptere fengselsstraffen dersom forsvarerne rådet ham til det, men har nå altså valgt å anke. Saken vil nå bli behandlet i lagmannsretten, hvor det ventes en grundig gjennomgang av både bevis og rettsanvendelse





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