Lier-Hansen dømt for grov korrupsjon og økonomisk utroskap

Lier-Hansen, tidligere administrerende direktør i Norsk Industri, ble dømt for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Retten fant det bevist at han mottok 1 951 415 kroner i tilbakeføringer fra en medtiltalt, og påførte Norsk Industri urettmessige kostnader på drøye 10 millioner kroner.

Lier-Hansen ble i mars 2024 siktet av Økokrim, og i april samme år ble han tiltalt for grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon. Påtalemyndigheten mente blant annet at Lier-Hansen mottok om lag 1,9 millioner kroner i tilbakeføringer fra en medtiltalt som hadde fakturert Norsk Industri .

Han ble også tiltalt for å ha påført arbeidsgiveren urettmessige kostnader for inntil 10,1 millioner kroner – blant annet til hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Den 71 år gamle avgåtte direktøren for NHOs største forbund erkjente deler av Økokrims tiltale om økonomisk utroskap da rettssaken startet i Oslo tingrett i januar. Punktene om korrupsjon nektet han derimot straffskyld for. Lier-Hansen var i en årrekke toppleder i NHO-organisasjonen Norsk Industri, som organiserer norske industribedrifter.

Han gikk av i 2023, etter 17 år som sjef, etter flere avsløringer om pengebruk i forbindelse med jobben. Det skjedde etter at E24 avslørte at han hadde latt arbeidsgiveren betale for leie av en hytte, et jaktområde og sjøfly til og fra et område på Hardangervidda over flere år. Påtalemyndigheten mente at Lier-Hansen i flere tilfeller fikk refundert utgifter fra arbeidsgiveren – som han selv fikk betalt for av andre.

– Saken er alvorlig særlig med tanke på hans posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, som er en viktig aktør i det norske samfunnet, sier politiadvokat Dahlgren Hanssen





Stein Lier-Hansen dømt til 5 år i fengselTidligere direktør Stein Lier- Hansen i Norsk Industri er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap.

