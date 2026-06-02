Likestillingsministeren er skuffet over rasistiske kommentarer på TikTok

Emanuel Beyene og Maja Sandvik ble møtt med rasistiske kommentarer etter å ha delt en video på TikTok. Likestillingsminister Lubna Jaffery uttrykte sin skuffelse over kommentarene og bekreftet at kampen mot rasisme og hatefulle ytringer er en prioritert oppgave for regjeringen.

Emanuel Beyene og Maja Sandvik ble møtt med rasistiske kommentarer etter å ha delt en video på TikTok. Likestillingsminister Lubna Jaffery uttrykte sin skuffelse over kommentarene og bekreftet at kampen mot rasisme og hatefulle ytringer er en prioritert oppgave for regjeringen.

Amnesty Internasjonale Norge har også reagert sterkt og peker på at utviklingen går i feil retning. Ifølge Amnesty er en av årsakene til dette at noen internasjonale ledere setter dårlige eksempler og tjener som dårlige forbilder





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Rasisme Hatefulle Ytringer Tiktok Likestillingsministeren Kampen Mot Rasisme

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