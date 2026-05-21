Lillestrøm Sportsklubb fullfører kamp etter supporterdød

Lillestrøm Sportsklubb er i sorg etter å ha mistet en av sine egne i forkant av kampen mot Kristiansund. Mange er kritiske til at kampen ble gjennomført, spesielt at andre omgang ble satt i gang. En supporter fikk hjertestans på tribunen kort tid før kampstart og ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde. Kampen bar naturligvis preg av den alvorlige hendelsen, og Lillestrøm-supporterne mener at kampen ikke burde blitt spilt.

En supporter fikk hjertestans på tribunen kort tid før kampstart og ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde. Det er uforståelig at kampen blir spilt, spesielt at andre omgang ble satt i gang, mener Lillestrøm-supporterne. Kampen bar naturligvis preg av den alvorlige hendelsen, og Kanarifansen delte på sine sider at de ville bivåne kampen i det stille.

Lagene ble enige om å utsette kampen til de visste noe mer, men da informasjonen om at personen var fraktet ut fra stadion ble kjent, ønsket begge lag å spille kampen ut fra den informasjonen de hadde da. Kampen ble likevel fullført, og det ble gjennomført en ny oppvarming i ti minutter. Etter kampen ble det holdt nytt møte der alle involverte ble samlet igjen for å ta en beslutning i fellesskap.

Laget ønsket å gjennomføre kampen, og det ble gjort på en så ansvarlig og respektfull måte som mulig





