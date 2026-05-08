Linda Lampenius: Fra metoo-sak til Eurovision-favoritt – en revansj mot Peter Nygård

Den verdensberømte fiolinisten Linda Lampenius er nå storfavoritt til å vinne Eurovision Song Contest sammen med Pete Parkkonen. Etter en lang kamp mot Peter Nygård, som dømtes for seksualforbrytelser, ser hun på en eventuell seier som en revansj. Samtidig planlegger Johannes Thingnes Bø å åpne en vinbar i Kongsvinger.

Da den verdensberømte fiolinisten Linda Lampenius (56) vant den finske MGP-finalen i februar, var det med flest stemmer i konkurransens historie. Lampenius, som også har vært modell for blant andre Björn Borg Underwear og Playboy, ble introdusert for den finskfødte kanadieren Peter Nygård (84) i 1997.

Nygård, en av Canadas rikeste gjennom sin suksess i motebransjen, viste seg å ha en mørk side. Lampenius opplevde upassende seksuell oppførsel fra Nygård, inkludert at han viste henne bilder av avkledde unge kvinner og prøvde å lokke henne til Bahamas. Etter å ha advart finske kvinner mot Nygård i flere intervjuer, ble Lampenius møtt med en rettssak fra Nygård, som krevde en stor sum for æreskrenkelser. Han ble senere dømt for seksualforbrytelser.

Rettssaken kostet Lampenius fem millioner kroner og tvang henne til å publisere en unnskyldning i den finske avisa Ilta-Sanomat. Lampenius ble utsatt for så mye hat at hun forlot Finland og begynte å slite psykisk. Hun måtte jobbe i fjerne land som Russland, Asia og Kasakhstan for å betale avdrag på lånene sine. Etter metoo-bølgen i 2017 begynte flere kvinner som Nygård hadde forgrepet seg på, å stå frem.

Også to av sønnene hans anklagde ham for overgrep. Nygård etablerte et nettverk for å få unge kvinner sendt til ham i Canada, Bahamas og New York. I 2021 ba Ilta-Sanomat om unnskyldning og betalte tilbake pengene for annonsen Lampenius hadde blitt tvunget til å publisere 20 år tidligere. Nå er Lampenius, sammen med Pete Parkkonen (36), storfavoritt til å ta hjem Finlands første seier i Eurovision Song Contest siden Lordi vant for 20 år siden.

Lampenius ser på seieren som en revansj mot Nygård. Årets Eurovision-finale finner sted i Wien. Finland konkurrerer i den første semifinalen 12. mai, mens Norge, ved Jonas Lovv og «Ya Ya Ya», konkurrerer i den andre semifinalen 14. mai. I en annen sak går den tidligere skiskytteren Johannes Thingnes Bø (32) inn i serveringsbransjen.

Han planlegger å åpne en vinbar i Kongsvinger sammen med Hedda Dæhli Bø. Thingnes Bø, kjent for sine gode prestasjoner på skisporet, ser på dette som en ny utfordring. Han har tidligere vært kjent for å feire godt etter mesterskap, men nå vil han skape et spennende sted midt i Kongsvinger sentrum. Dette er en helt ny retning i livet for Thingnes Bø, som sammenligner det med å forberede seg til sesongstart. Vinbaren, kalt Vingeriet, vil åpne til høsten





