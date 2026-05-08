Linda Lampenius: Fra rettssak til Eurovision-favoritt – en historie om revansj og motstandskraft

Den verdensberømte fiolinisten Linda Lampenius har gjennomgått en dramatisk karriere, fra en langvarig rettssak med den dømte seksualforbryteren Peter Nygård til å bli en av favorittene til å vinne Eurovision Song Contest. Lampenius ser på en eventuell seier som en revansj mot Nygård og et bevis på at han ikke klarte å ødelegge livet hennes.

Da den verdensberømte fiolinisten Linda Lampenius (56) vant den finske Melodi Grand Prix -finalen i februar, var det med flest stemmer i konkurransens historie. Lampenius, som også har en bakgrunn som modell for blant annet Björn Borg Underwear og Playboy, har hatt en dramatisk karriere der hun blant annet har blitt utsatt for en langvarig rettssak med den finskfødte kanadieren Peter Nygård (84).

Nygård, som var en av Canadas rikeste gjennom sin suksess i motebransjen, ble i 2023 dømt for seksualforbrytelser mot tre kvinner og en mindreårig jente. Lampenius beskrev Nygård som en mann med upassende seksuell oppførsel, som blant annet viste henne bilder av avkledde unge kvinner og prøvde å lokke henne til Bahamas. Etter at Lampenius advarte finske kvinner mot Nygård, ble hun utsatt for en omfattende rettssak som kostet henne fem millioner kroner.

Hun ble tvunget til å publisere en helsides unnskyldning i den finske avisa Ilta-Sanomat, noe som førte til at hun måtte forlate Finland og begynte å slite psykisk. Lampenius måtte jobbe i land som Russland, Asia og Kasakhstan for å betale av lånene sine, og gikk millioner i underskudd. Etter metoo-bølgen i 2017 begynte flere kvinner som Nygård hadde forgrepet seg på, å stå fram.

I 2021 ba Ilta-Sanomat om unnskyldning og betalte tilbake pengene for annonsen Lampenius hadde blitt tvunget til å publisere. Nå er Lampenius, sammen med Pete Parkkonen (36), storfavoritt til å ta hjem Finlands første seier i Eurovision Song Contest siden Lordi vant for 20 år siden. Lampenius ser på en eventuell seier som en revansj mot Nygård, og et bevis på at han ikke klarte å ødelegge livet hennes.

Årets Eurovision-finale finner sted i Wien, hvor Finland konkurrerer i den første semifinalen 12. mai, mens Norge, representert av Jonas Lovv og «Ya Ya Ya», konkurrerer i den andre semifinalen 14. mai





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Linda Lampenius Peter Nygård Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest Metoo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Linda (32) stod i livsfare – no kan ny forsking hjelpe andreLinda Watten fekk beskjed om at både ho og det ufødde barnet kunne døy. Ny internasjonal forsking kan gi svar på lidinga.

Read more »

Dagbladet nekter tilgang til Marcus & Martinus-konsert etter PFU-sakDagbladet blir nekta anmelderbillett og fotopass til Marcus & Martinus sin konsert i Unity Arena i Bærum. Beslutningen kommer etter en PFU-sak fra 2024 der Dagbladet ble anklaget for å ha krysset grenser med sin anmeldelse av duoen under Eurovision-finalen. Managementet til Marcus og Martinus mener Dagbladet har stemplet dem som «Quislinger» og landssvikere, noe de anser som mobbing. Dagbladets sjefredaktør Mads A. Andersen mener nekten er umoden og at avisa vil dekke konserten uansett.

Read more »

Linda Lampenius advarer mot Peter Nygård: 'Målet hans var å ødelegge livet mitt'Linda Lampenius, the world-famous violinist, won the Finnish MGP final in 2002 with the most votes in the competition's history. She also had a successful career as a model for brands like Björn Borg Underwear and Playboy. However, she faced allegations of sexual harassment from Peter Nygård, a Canadian fashion mogul, who tried to ruin her career and life. Nygård was later convicted of sexual offenses.

Read more »