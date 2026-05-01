Lindsey Vonn om fremtiden: – Jeg er ikke klar for å gi meg

Alpinstjernen Lindsey Vonn står overfor en lang rehabiliteringsprosess etter et alvorlig beinbrudd. Hun har ikke tatt noen beslutning om fremtiden, og reagerer på farens oppfordring om å legge opp.

Lindsey Vonn , den anerkjente alpinstjernen, står overfor en lang og krevende rehabiliteringsprosess etter et alvorlig beinbrudd hun pådro seg under et utforrenn i Cortina tidligere i vinter.

Skaden har krevd flere operasjoner, og selv om rehabiliteringen er i gang, er veien tilbake til toppformen fortsatt lang og usikker. Vonn har ennå ikke tatt noen endelig beslutning om sin fremtid som idrettsutøver, og hun har gjentatte ganger uttrykt at hun ikke er emosjonelt klar for å ta et slikt valg.

I et nylig intervju med nyhetsbyrået AP, understreker hun dette igjen, og reagerer også på uttalelser fra sin far, Alan Vonn, som har antydet at hun bør legge opp. Vonn beskriver skaden som annerledes og mer alvorlig enn noe hun har opplevd tidligere. Hun forteller at hun var nær ved å måtte amputere beinet etter OL-ulykken, men at den nåværende situasjonen er enda mer utfordrende.

Hun forklarer at hun kan takle mye smerte, men at smertenivået etter dette bruddet er utenfor alt hun har kjent før. Hun beskriver en følelse av at hun kunne mistet beinet, noe som har gjort skaden spesielt traumatisk. Vonn understreker at rehabiliteringen vil ta lang tid, og at et eventuelt comeback ikke er realistisk før 2027-28-sesongen.

Hun må fortsatt gjennom en operasjon for å fjerne metallet i beinet og reparere korsbåndet, og selv etter det vil det ta ytterligere seks måneder før hun kan være tilbake i full form. Dette betyr at hun står overfor minst halvannet års intens rehabilitering før hun i det hele tatt kan vurdere å returnere til konkurranseløypene.

Hun er klar over at det er en betydelig risiko for at hun aldri vil konkurrere igjen, men hun er ikke klar til å akseptere det ennå. Alpindronningen forteller at hun tar seg tid med beslutningen om fremtiden, og at hun ikke vil trekke noen forhastede konklusjoner. Hun erkjenner at hun kan komme til å legge opp, og at det ville være greit, men hun er ikke i en følelsesmessig posisjon til å ta den avgjørelsen nå.

Hun beskriver en indre konflikt mellom ønsket om å fortsette karrieren og erkjennelsen av at skaden kan sette en stopper for det. Vonn har oppnådd imponerende resultater i sin karriere, med 84 verdenscupseire, nest flest i historien på kvinnesiden, kun overgått av Mikaela Shiffrin med 110 seire. Hun er kjent for sin utholdenhet, mental styrke og evne til å overvinne utfordringer.

Hennes far, Alan Vonn, har uttrykt bekymring for hennes helse og antydet at hun bør prioritere sin fremtid utenfor idretten. Vonn svarer på dette med å si at han mener det godt, men at han glemte en viktig regel: Hvis man ikke vil at hun skal gjøre noe, må man ikke si at hun ikke kan klare det. Hun legger til at hun alltid vil motbevise dem som tviler på henne.

Hun er fast bestemt på å gjøre alt hun kan for å komme tilbake, men hun er også realistisk og innser at det er en lang og vanskelig vei foran seg. Hun vil fortsette å fokusere på rehabiliteringen og ta en beslutning om fremtiden når hun er følelsesmessig klar for det





