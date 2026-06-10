Lindsey Vonn uten krykker: - En flott dag

Lindsey Vonn viser framgang etter alvorlig skade under OL, og blir sett uten krykker i Monaco.

Under vinter-OL i Milano og Cortina i år pådro den amerikanske alpinstjernen Lindsey Vonn seg en alvorlig skade under en konkurranse. Den 41 år gamle idrettsutøveren ble umiddelbart fraktet til sykehus, og i etterkant har hun blitt sett både i rullestol og med krykker.

Skaden skjedde da Vonn, som allerede slet med et korsbånd i forkant av lekene, krasjet under et løp i Italia. Ulykken resulterte i et brudd i skinnbeinet, noe som krevde flere operasjoner og en lang rehabiliteringsprosess. Mange har fulgt spent med på utviklingen hennes, og det har vært usikkerhet rundt om hun noen gang vil komme tilbake til toppidretten. Nylig deltok Lindsey Vonn under Monacos Grand Prix, hvor hun ble sett uten krykker for første gang på lenge.

I et intervju med finske Viaplay, gjengitt av avisen Ilta-Sanomat, avslørte Vonn at hun hadde vært krykkefri i bare tre dager. Dette markerte en stor milepæl i rehabiliteringen. Hun uttrykte glede over å kunne være tilbake i sosiale settinger og se sport igjen. Intervjuet ble gjennomført av TV-profilen Mervi Kallio, og Vonn understreket at dette var en flott dag for henne.

Flere internasjonale medier har lagt merke til hvor robust hun ser ut etter de alvorlige skadene. Yahoo skrev at Vonn viser fram en fantastisk fysikk i Monaco, mens The Sun påpekte at hun vekker oppsikt i fyrstedømmet. Til tross for framgangen har Vonn vært kryptisk om fremtiden sin. Hun vil fortsatt ikke røpe konkrete planer, men sier at hun er ung og skal leve livet sitt fullt ut, uansett hva som skjer.

Vonn er sponset av Red Bull, som også har en sterk tilknytning til Formel 1. Hun var i Monaco for å støtte Max Verstappen, men ble også imponert over den 19 år gamle Mercedes-føreren Kimi Antonelli, som vant løpet. Vonn roste Antonelli som en flott idrettsutøver og sa det var morsomt å se på.

Hennes tilstedeværelse og kommentarer har skapt overskrifter verden over, og mange spekulerer i om hun kan komme tilbake til alpint eller om hun vil satse på en annen karrierevei. Uansett hva som skjer, er Lindsey Vonn fortsatt en av de mest ikoniske skikkelsene i idrettsverdenen





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