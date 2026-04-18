Linux vinner terreng i spillverdenen, drevet av Steam og Windows-misnøye

Linux-operativsystemet opplever en betydelig vekst i spillerbasen hos spillplattformen Steam, mye takket være Steam Deck og misnøye med Microsoft Windows. Artikkelen utforsker årsakene til veksten, ser på ulike Linux-distribusjoner og deres egnethet for gamere, og diskuterer utfordringer og muligheter.

Linux -operativsystemet har opplevd en markant vekst, og har siden lanseringen av Steam Deck i 2022 økt sin spillerbase hos spillgiganten til hele fem prosent. Denne veksten kan delvis tilskrives Microsofts egne handlinger. Med et sterkt fokus på kunstig intelligens gjennom Copilot, påtvunget nettilkobling, integrert reklame i operativsystemet, og til og med en manglende støtte for vertikale oppgavelinjer i Windows 11, har mange brukere vendt seg mot alternativer.

Selv om det finnes måter å omgå disse begrensningene på, krever det ofte mer innsats og teknisk kunnskap enn hva Microsoft selv tilbyr. Rykter svirrer også om at fremtidige versjoner av Windows kan bli tilgjengelige som abonnementstjenester, noe som ytterligere kan forsterke interessen for gratis og åpen kildekode-alternativer. Linux, i sin kjerne, er en operativsystemkjerne, utviklet av den finske programmereren Linus Torvalds. Operativsystemet har sett en imponerende tredobling av brukerbasen de siste fire årene. Mens Microsofts endringer kan ha bidratt, er Steam en betydelig faktor. Steam Deck, og tilgjengeliggjøringen av SteamOS for flere håndholdte enheter, har ført til en betydelig økning i antall Linux-brukere. Ifølge Steams egne undersøkelser, vil Windows i april 2025 ha en markedsandel på 92,33 prosent, mens Linux vil ligge på 5,33 prosent og MacOS på 2,35 prosent. Dette betyr at Linux snart vil være dobbelt så stort som MacOS blant Steam-brukere. Linux kommer i et utall av varianter, eller distribusjoner, hver med sitt eget brukergrensesnitt og filutforsker. Hva som anbefales av noen, kan lett avvises av andre. SteamOS er basert på Arch Linux, men er i hovedsak utviklet for håndholdte enheter som Steam Deck og Lenovo Legion. For øyeblikket fungerer det ikke optimalt på stasjonære eller bærbare datamaskiner, men det er forventet at SteamOS vil bli mer tilgjengelig for et bredere publikum i fremtiden, spesielt med lanseringen av Steam Machine-familien og tilsvarende ytelse på vanlige PC-er. For de som er ute etter en mer umiddelbar Linux-opplevelse, kan Arch være fristende, spesielt etter at kjendiser som PewDiePie har vist sin overgang. Imidlertid er Arch ikke for alle. Dets fleksibilitet kommer med et krav om betydelig konfigurasjon og feilsøking. Det krever en aktiv og kompetent bruker, da feil kan føre til behov for reinstallasjon. Heldigvis finnes det mange andre distribusjoner som er mer brukervennlige for gjennomsnittsbrukeren. Zorin OS er et populært valg, ofte markedsført som en "Windows-killer" på grunn av sitt grensesnitt som etterligner Windows, noe som gjør overgangen enklere. Zorin OS benytter seg av Gnome-skrivebordsmiljøet, som er tilpasset for å ligne Windows. Dette gjør det til et solid alternativ for de som kommer fra Windows-verdenen. Linux-systemer støtter et bredt spekter av nettlesere og stadig flere applikasjoner får Linux-støtte. Selv om MS Office ikke støttes direkte, kan programmene kjøres i nettleseren. Adobe-produkter er derimot ikke direkte støttet, selv om det finnes løsninger for å installere og kjøre dem, men dette er ofte ikke smertefritt eller stabilt. Blender, derimot, fungerer utmerket på Linux. For spillentusiaster finnes det distribusjoner som er spesielt tilpasset for gaming. Bazzite, for eksempel, bruker KDE-skrivebordsmiljøet, som tilbyr bedre støtte for VRR og HDR enn Gnome, noe som gjør det til et godt valg for gamere. Lutris er en nyttig applikasjon som lar brukere installere andre spill-launchere som GOG, EA, Ubisoft og Battle.net, noe som kan være nyttig for de som foretrekker å unngå kommandolinjen. Mange flerspillerspill benytter seg imidlertid av anti-cheat-systemer som kan skape utfordringer på Linux-plattformer, selv om utviklingen innen dette feltet også går fremover





