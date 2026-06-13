Lionel Messi og Lamine Yamal: En kamp om VM-tronen

Artikkelen sammenligner Lionel Messi og Lamine Yamal og diskuterer deres talent og selvtillit. Det diskuteres også om Yamal kan overta VM-tronen fra Messi.

Det som ligger under her, for eksempel. Lamine Yamal publiserte det til sine 43 millioner følgere på Instagram for et par dager siden, og symbolikken er ikke til å ta feil av. Til venstre Lionel Messi s argentinske drakt, til høyre Lamine Yamal s spanske.

Men 0-en i Messis 10-tall er byttet ut med 9-eren i Lamine Yamals nummer 19. Lionel Messi er regjerende VM-konge, Lamine Yamal kan bli den neste, og før det starter smelter han seg selv sammen med det mange mener er tidenes beste spiller. At han våger. Det kan leses som en hyllest til Lionel Messi, som hadde nummer 19 da han VM-debuterte i 2006.

Det kan også leses som en beskjed til verden: Dagens nummer 19 står klar til å overta som den neste store. Eller begge deler. Uansett forteller bildet ganske mye om 18 år gamle Lamine Yamals tro og trygghet på seg selv, selv om han har slitt med skader den siste tiden og kan komme til å bli sluset forsiktig inn i åpningskampen mot Kapp Verde. Har fotballen sett et lignende supertalent med samme selvtillit?

Kanskje Pelé, som vant VM som 17-åring i 1958. Kanskje Maradona, vraket til VM som 17-åring da Argentina vant i 1978. Kanskje Ronaldo, ubenyttet reserve som 17-åring da Brasil vant i 1994. Kanskje Lionel Messi, som startet én kamp som 18-åring i VM i 2006.

Denne generasjonens største talent har allerede vunnet en stor tittel. Bare 16 år gammel var Lamine Yamal en av de aller viktigste spillerne på veien mot EM-gull i 2024. Én dag før finalen fylte han 17 år. Denne sommeren fyller han 19 før den første semifinalen, og en uke senere er planen at han skal stå igjen som verdensmester.

Men da må 20 år eldre Lionel Messi flyttes på, han som blir 39 år om halvannen uke. Alle trodde hans forrige VM ble det siste, men han vil ha tak på enda et gull. Messi vant aldri med Argentina, helt til han begynte å gjøre det hele tiden: Copa America i 2021, VM i 2022, Copa America i 2024. Nå er han klar for sin landskamp nummer 200.

Nå er han kvitt presset etter å vinne for landet sitt, det som så ut til å plage ham i mange år. Lamine Yamal lar seg aldri plage av «et brutalt press», ifølge landslagssjef Luis de la Fuente.

«Han er tøff, han er født til dette», sier han, og plasserer sin yndling på samme fotballhylle som Messi. Begge er formet i Barcelona, begge har gudbenådede venstrebein, de har farten, fintene og skuddene. Mange er gode, men ingen får oss til å måpe som disse to. Kanskje Messi ikke er like kjapp i beina lenger, men han er nok fortsatt kjappest i hodet.

Robert Moreno, tidligere assistenttrener i «Barca», sammenlignet for noen år siden Messi med Keanu Reeves’ karakter fra filmen «The Matrix». Han som blir skutt mot, men har full kontroll og kommer seg unna. For ham kommer kulene i sakte film. Professor Norbert Hagemann ved universitetet i tyske Kassel kom for noen år siden frem til at Messi «ser mer» enn andre spillere, at han oppfatter et større bilde og kan se flere trekk frem enn andre.

En iransk bioingeniør og en skotsk matematikkprofessor skrev sammen en avhandling der de konkluderte med at «tiden går saktere i Messis nervesystem». I et par tiår føltes det som om dette var kvaliteter bare Lionel Messi hadde. Helt til Lamine Yamal dukket opp. Da han slo gjennom på den store scenen i EM for to år siden, dukket det opp et ganske utrolig bilde fra 2007.

Han var noen få måneder gammel, og familien hadde vunnet et lotteri i forbindelse med en veldedighetskalender. Premien var et bilde sammen med Lionel Messi. 18 og et halvt år senere jakter Lamine Yamal på fotballens største vinnerlodd. Premien er å dytte Lionel Messi ned fra VM-tronen. Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning





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