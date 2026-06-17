Lionel Messi skriver historie i VM-kampen mot Algerie

Lionel Messi scoret hattrick og tangerte scoringsrekorden til Miroslav Klose i VM-kampen mot Algerie. Messi er nå bare ett mål unna å stå alene som den mestscorende spilleren i VM-historien.

Lionel Messi skrev historie i VM-kampen mot Algerie da han scoret hattrick og tangerte scoringsrekorden til Miroslav Klose. Messi er nå bare ett mål unna å stå alene som den mestscorende spilleren i VM-historien.

I kampen mot Algerie scoret Messi tre mål og Argentina vant med 3-0. Messi skrev også historie da han scoret flere rekorder i kampen, inkludert tidligere på natten da Erling Braut Haaland scoret to mål i Norges 4-1-seier over Irak. Haaland valgte å hylle Messi på sin Snapchat-konto etter kampen og kalte ham en villmann. Messi fant frem til nettmaskene bare 17 minutter inn i kampen etter at Rodrigo De Paul hadde funnet ham sentralt i banen.

Messi scoret også to mål i løpet av kampen, inkludert ett mål på returen etter at Algerie-keeper Luca Zidane hadde gitt retur på et godt skudd fra Alexis Mac Allister. Messi fikk sitt tredje mål etter at Nico González hadde funnet ham utenfor boksen og han plasserte ballen nede i det venstre hjørnet. Med seier over Algerie leder Argentina gruppe J før Østerike og Jordan møtes onsdag morgen. Argentina møter Østerike i sin neste VM-kamp, som spilles mandag 22. juni





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi VM-Kampen Algerie Hattrick Scoringsrekorden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina starter kampen mot Algerie i VM 2026Regjerende verdensmester Argentina møter Algerie i åpningskampen i gruppe J i VM 2026 i Kansas City tirsdag. Argentina kommer inn som en av de store favorittene etter en imponerende kvalifiseringskampanje og en lang ubeseiret rekke, mens Algerie er tilbake i sluttspillet for første gang siden 2014. Artiklens gjelder forholdet mellom lagene,裨statistikk og forventede startellister.

Read more »

Messi scored a hat-trick in Argentina's 3-0 victory over AlgeriaLionel Messi scored three goals in Argentina's 3-0 win over Algeria in the World Cup, marking his 200th international match and making history in the process.

Read more »

Messi satte historisk rekord med scoring i sjette VM-sluttspillLionel Messi scoret i sin 27. VM-kamp og ble sammen med Cristiano Ronaldo de første spillere til å spille i seks VM-sluttspill. Messi åpnet scoringen mot Algerie etter en time, og Argentina vant 2-0. Messi har også etablert seg som den mest erfarne VM-spilleren noen gang, etter å ha overgått Lothar Matthäus. Opplegget inneholdt også en smakebit på Haalands og Norges seier mot Irak, samt at NFL-stjernen Patrick Mahômes var på tribunen.

Read more »

Messi bøyer ballen i hjørnet og fullbyrder hattrick i VMLionel Messi scoret tre mål i Algerie-kampen på VM 2006, der han tangerte Miroslav Kloses rekord med 16 VM-mål. Messi, som også ble den første til å spille i seks VM-sluttspill, møtte stort anerkjennelse etter kampen. Algeries målvakt Luca Zidane, sønn av Zinedine Zidane, fikk knapt endret på Messi-scoringene. Kylian Mbappé noterte seg to mål for Frankrike samme dag.

Read more »