Listhaug angriper Ap: – Dere har forlatt arbeiderklassen

Frp-leder Sylvi Listhaug anklager Arbeiderpartiet for å ha distansert seg fra sin tradisjonelle velgerbase og hevder at Frp nå er partiet for vanlige folk. Hun kritiserer Ap for å prioritere statens interesser over folkets behov og forsvarer Frps politikk, inkludert fjerning av formuesskatten.

Frp s leder Sylvi Listhaug retter en skarp kritikk mot Arbeiderpartiet (Ap), og hevder at partiet har distansert seg fra sin historiske rolle som arbeiderklassens beskytter.

I et intervju med en landsdekkende avis argumenterer Listhaug for at Ap har blitt representanten for den eliten de tidligere kjempet imot, og posisjonerer Fremskrittspartiet som det nye partiet for vanlige folk. Hun understreker at Frp har opplevd en betydelig økning i støtte blant LO-medlemmer, og oppnådde hele 20,2 prosent av stemmene fra denne gruppen ved siste valg.

Listhaug mener at mange nå opplever Ap som en sterk forsvarer av staten, mens innbyggerne i større grad føler seg som redskaper for statens politikk. Hun hevder at Ap har svekket sine forbindelser til grasrota og prioriterer å beskytte statens interesser fremfor folkets behov. Listhaug utdyper at Frps mål er å bruke staten som et verktøy for å forbedre hverdagen til vanlige mennesker.

Hun kontrasterer dette med Aps rolle, som hun mener i økende grad handler om å beskytte staten selv, snarere enn å fokusere på innbyggernes velferd. Kritikken omfatter også Aps håndtering av økonomiske utfordringer, spesielt de høye drivstoffprisene. Listhaug forsvarer Frps forslag om å avskaffe formuesskatten, og argumenterer for at dette vil komme de med lavest inntekt til gode. Hun påpeker at private bedrifter er avhengige av investeringer for å skape og opprettholde arbeidsplasser, og at formuesskatten hindrer risikovilje og bedriftsutvikling.

Listhaug fremhever også at formuesskatten og exitskatten kan avskrekke høyt kvalifiserte utlendinger fra å flytte til Norge for å jobbe, noe hun mener er skadelig for landets konkurranseevne og innovasjonsevne. Hun mener at en slik politikk vil føre til tap av kompetanse og hindre økonomisk vekst. Listhaug argumenterer for at Frps politikk er rettet mot å styrke individet og skape et mer dynamisk næringsliv, mens hun anklager Ap for å føre en politikk som vil øke ulikheten og svekke fellesskapet.

Hun mener at Aps fokus på statlig kontroll og omfordeling vil føre til mindre insentiver til å jobbe og investere, og at dette vil skade den norske økonomien på lang sikt. Listhaug understreker at Frp ønsker å skape et samfunn der folk belønnes for sin innsats og der det er rom for entreprenørskap og innovasjon. Hun mener at dette er den beste måten å sikre velferd og fremgang for alle.

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, har imidlertid avvist Listhaugs kritikk og hevder at Frps politikk vil føre til større forskjeller, et svakere fellesskap og flere som faller utenfor samfunnet. Han mener at Ap fortsatt er det partiet som best representerer arbeiderklassens interesser og som vil kjempe for en mer rettferdig og inkluderende samfunn





Sylvi Listhaug Arbeiderpartiet Frp Politikk Formuesskatt LO Arbeiderklassen

