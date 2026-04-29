Listhaug og Støre i skarp debatt – Nettavisen-lesere kårer overraskende vinner

Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre møttes til politisk duell i NRKs Debatten. Nettavisens lesere kåret Listhaug til vinner, til tross for at politisk redaktør Erik Stephansen mente Støre vant. Fremskrittspartiet leder på meningsmålingene, mens Arbeiderpartiet faller.

Tirsdag kveld utspilte det seg en intens politisk duell i NRK s Debatten , med Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet og Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet i hovedrollene.

Forholdet mellom de to politikerne har vært anspent de siste dagene, og debatten ble en arena for å utfordre hverandres politiske retorikk og standpunkter. Konflikten startet med Listhaugs skarpe kritikk av Støre og Arbeiderpartiet i et intervju med en ledende hovedstadsavis, hvor hun anklaget dem for å presentere en fordreid versjon av sin egen politikk. Støre svarte raskt og kontant, og rettet en lignende kritikk mot Fremskrittspartiet, og hevdet at de var alliert med store selskaper, teknologigiganter og dagligvarekjeder.

Denne utvekslingen la grunnlaget for en opphetet debatt i studio. Før selve debatten hadde Nettavisens politiske redaktør, Erik Stephansen, fulgt utviklingen nøye. Etter sendingen publiserte han en kommentar hvor han kåret Støre som vinner, og inkluderte en uformell avstemning blant leserne. Resultatet var overraskende: hele 77 prosent av de som deltok, mente at Listhaug hadde prestert best i debatten.

Dette resultatet står i kontrast til Stephansens egen vurdering, og illustrerer den sterke støtten Listhaug har blant Nettavisens leserskare. Samtidig viser en fersk meningsmåling at Fremskrittspartiet under Listhaugs ledelse leder på meningsmålingene med 29,1 prosent oppslutning, en klar ledelse på 9,6 prosentpoeng over Arbeiderpartiet. Dette er første gang siden regjeringssamarbeidet med Senterpartiet brøt sammen i fjor, at Arbeiderpartiet faller under 20 prosents oppslutning, og ender på 19,5 prosent.

Denne utviklingen indikerer en potensiell endring i det politiske landskapet, og Listhaugs evne til å mobilisere velgere. Stephansen understreker at Nettavisens lesere generelt er svært positive til Listhaug, og at mange ville ha kåret henne til vinner uavhengig av debattens faktiske forløp. Han påpeker viktigheten av å opprettholde en objektiv vurdering, men erkjenner samtidig Listhaugs popularitet. Videre fremhever Stephansen at Listhaug må endre sin retorikk dersom hun ønsker å bli statsminister.

Han kritiserer hennes gjentatte beskyldninger mot Støre for løgn, og argumenterer for at dette ga Støre et unødvendig forsprang. Han minner om Listhaugs tidligere løfter om å redusere bompengeavgiftene, som i realiteten økte, og påpeker at dette svekker hennes troverdighet. Stephansen mener at Listhaug må unngå å bruke udokumenterte påstander og "Trump-faktene", da dette ikke er passende for en potensiell norsk statsminister.

Han understreker at en statsminister må være troverdig og basere sine argumenter på fakta, og at en slik retorikk kan skade tilliten til politikeren og regjeringen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sylvi Listhaug Jonas Gahr Støre Debatten NRK Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Meningsmåling Politisk Duell Erik Stephansen Nettavisen

United States Latest News, United States Headlines

