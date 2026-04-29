Listhaugs matmoms-teori: En økonomisk illusjon?

En analyse av finansminister Sylvi Listhaugs argumentasjon om at redusert matmoms vil føre til lavere priser og rente. Artikkelen avdekker svakhetene i teorien og peker på potensielle negative konsekvenser.

Finansminister Sylvi Listhaug argumenterer for at redusert matmoms vil føre til lavere priser og redusert rentepress, en påstand som møter skepsis fra økonomer. Innledningsvis var reaksjonen tvil, men en nærmere analyse avslører at Listhaugs resonnement bygger på en forenklet forståelse av hvordan prisdannelse og pengepolitikk fungerer.

Mens redusert matmoms isolert sett kan føre til en nedgang i matprisene, overser Listhaug at Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter ulike KPI-er. Norges Bank forholder seg til KPI-JAE, som justeres for avgiftsendringer og ekskluderer energivarer, og dermed ikke vil reflektere effekten av redusert matmoms. En reduksjon i matmoms vil øke folks disponible inntekt, noe som igjen vil øke etterspørselen etter varer og tjenester.

Denne økte etterspørselen vil legge press på bedriftene, som vil respondere ved å ansette flere og øke lønningene, noe som igjen vil føre til prispress i økonomien. Et tankeeksperiment, hvor all merverdiavgift fjernes, illustrerer dette poenget ytterligere. En slik drastisk reduksjon i statens inntekter ville føre til en eksplosjon i etterspørselen, mangel på varer, økte lønninger og en ukontrollert lønns- og prisspiral.

I stedet for å senke renten, ville Norges Bank bli tvunget til å heve den for å dempe inflasjonstrykket og forsvare kronen. Listhaugs teori forutsetter at Norges Bank fokuserer utelukkende på den tradisjonelle konsumprisindeksen og at det ikke vil være noen sekundære effekter av redusert matmoms. Ingen av disse forutsetningene er realistiske. Likevel er teorien gjennomtenkt, om enn på en annen måte.

Fremskrittspartiet står fast ved sin posisjon, uavhengig av motstand, og appellerer til velgere som er skeptiske til fagfolk og etablerte sannheter. De kan bruke avgiftskutt for å vinne velgere, og deretter skylde på regjeringen når prisene og lønningene stiger. Denne strategien er basert på en selektiv bruk av fakta og en manglende vilje til å erkjenne kompleksiteten i økonomiske forhold. Det er en bekymringsfull trend hvor politiske argumenter baseres mer på ideologi og populisme enn på objektive fakta.

Denne utviklingen understreker viktigheten av kritisk tenkning og en åpen debatt om økonomiske spørsmål. Filosof Henrik Syse pekte på at vi går mot en tid hvor sannheten blir stadig mer utfordret, og at det er viktig å forsvare demokratiet og rasjonell argumentasjon





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug utfordrer Arbeiderpartiet: Frp tar over rollen som partiet for vanlige folkFremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, mener at Frp nå har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet for vanlige folk. Hun kritiserer Arbeiderpartiet for å ha blitt en del av eliten og statens forsvarer, og mener at Frp i dag bruker staten som et verktøy for å gjøre livet til vanlige folk lettere. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser kritikken og mener at Frps planer vil føre til større ulikheter og svekke velferdsstaten.

