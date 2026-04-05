Liten jente drept i Brooklyn: Mor sørger over tapet av datteren

En 20 år gammel kvinne trillet barnevogn i Williamsburg, Brooklyn, da hennes syv måneder gamle datter ble drept i en skyting. Politiet har pågrepet to menn og etterforsker saken som gjengrelatert.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. 20 år gamle Lianna Charles-Moore var ute og trillet i Williamsburg i Brooklyn da det fatale skjedde onsdag denne uken. I den doble barnevognen satt begge barna hennes: En to år gammel gutt og syv måneder gamle Kaori Patterson-Moore. Plutselig hørtes det et smell, forteller moren. Hun har latt seg intervjue av flere amerikanske medier.

Vi trodde det var fyrverkeri, men sønnen min hoppet ut av vognen. Jeg løftet ham opp og klemte ham, forteller hun til New York Post. Da hun snudde seg, så hun datteren sin ligge i vognen. Hun blødde voldsomt. Det var rett og slett for mye å takle, sier moren. Faren til barna var også til stede. På åstedet ble det liggende igjen en blodig, rosa lue med bamseører. Til CBS beskriver Lianna Charles-Moore en ufattelig sorg. Jeg kan ikke lukte henne, kan ikke kysse henne. Jeg kan ikke våkne og gi henne flasken. Jeg kan ikke kle på henne. Alt jeg ønsket å gjøre sammen med henne, kan jeg ikke gjøre lenger, sier hun og fortsetter: Sønnen min spør stadig etter henne, spør hvor hun er, og om vi skal besøke henne. Jeg vet ikke hva jeg skal si til ham. Moren minnes en smilende og glad datter. Hun hadde nettopp begynt å si mamma. Hun var også i ferd med å krype, det var en hel haug med ting som hun nettopp var i ferd med å lære seg å gjøre, sier hun til New York Post. Kort tid etter drapet uttalte politiet at de har pågrepet en 21 år gammel mann som de mener avfyrte skuddet som tok livet av den lille jenta. Han er siktet for drap og to tilfeller av drapsforsøk. På dette tidspunktet antas skytingen å være gjengrelatert, og at offeret var et utilsiktet mål, uttaler politikommissær Jessica Tisch, ifølge CBS. Politiet i New York har frigitt overvåkningsbilder av de to mennene som de mener er involvert: Da de to flyktet fra åstedet på moped, krasjet de med en møtende bil. Den mistenkte skytteren havnet på sykehus, mens sjåføren klarte å rømme. Natt til lørdag lokal tid kom det melding om at nok en mann er pågrepet i saken. Politiet mener at den 18 år gamle mannen er den samme som ble etterlyst for å ha kjørt mopeden. Det er uklart hvordan de to mennene stiller seg til anklagene.





