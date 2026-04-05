Liten jente drept i Brooklyn: Politiet pågriper flere mistenkte

En syv måneder gammel jente ble drept i Williamsburg, Brooklyn, og politiet har pågrepet flere mistenkte i saken. Hendelsen har ført til sorg i lokalsamfunnet og en debatt om vold.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. 20 år gamle Lianna Charles-Moore var ute og trillet i Williamsburg i Brooklyn da det fatale skjedde onsdag denne uken. I den doble barnevognen satt begge barna hennes: En to år gammel gutt og syv måneder gamle Kaori Patterson-Moore. Plutselig hørtes det et smell, forteller moren. Hun har latt seg intervjue av flere amerikanske medier.

Jeg trodde det var fyrverkeri, men sønnen min hoppet ut av vognen. Jeg løftet ham opp og klemte ham, forteller hun til New York Post. Da hun snudde seg, så hun datteren sin ligge i vognen. Hun blødde voldsomt. Det var rett og slett for mye å takle, sier moren. Faren til barna var også til stede. På åstedet ble det liggende igjen en blodig, rosa lue med bamseører. Til CBS beskriver Lianna Charles-Moore en ufattelig sorg. Jeg kan ikke lukte henne, kan ikke kysse henne. Jeg kan ikke våkne og gi henne flasken. Jeg kan ikke kle på henne. Alt jeg ønsket å gjøre sammen med henne, kan jeg ikke gjøre lenger, sier hun og fortsetter: Sønnen min spør stadig etter henne, spør hvor hun er, og om vi skal besøke henne. Jeg vet ikke hva jeg skal si til ham. Moren minnes en smilende og glad datter. Hun hadde nettopp begynt å si mamma. Hun var også i ferd med å krype, det var en hel haug med ting som hun nettopp var i ferd med å lære seg å gjøre, sier hun til New York Post. Kort tid etter drapet uttalte politiet at de har pågrepet en 21 år gammel mann som de mener avfyrte skuddet som tok livet av den lille jenta. Han er siktet for drap og to tilfeller av drapsforsøk. På dette tidspunktet antas skytingen å være gjengrelatert, og at offeret var et utilsiktet mål, uttaler politikommissær Jessica Tisch, ifølge CBS. Politiet i New York har frigitt overvåkningsbilder av de to mennene som de mener er involvert: Da de to flyktet fra åstedet på moped, krasjet de med en møtende bil. Den mistenkte skytteren havnet på sykehus, mens sjåføren klarte å rømme. Natt til lørdag lokal tid kom det melding om at nok en mann er pågrepet i saken. Politiet mener at den 18 år gamle mannen er den samme som ble etterlyst for å ha kjørt mopeden. Det er uklart hvordan de to mennene stiller seg til anklagene. Hendelsen har satt dype spor i lokalsamfunnet i Williamsburg, Brooklyn, og minnemarkeringer og kondolanser har strømmet inn. Folk uttrykker sjokk og sorg over tapet av det uskyldige barnet, og mange stiller spørsmål ved økningen i vold i bydelen. Politiet etterforsker saken intensivt, og forsøker å bringe alle involverte for retten. De har satt inn betydelige ressurser for å sikre bevis, avhøre vitner og analysere overvåkningsmateriale. Etterforskningen er komplisert av at det antas at skytingen er gjengrelatert, noe som krever en grundig kartlegging av mulige motiver og relasjoner. Samtidig som politiet fokuserer på å straffeforfølge de ansvarlige, jobber også lokale myndigheter og organisasjoner for å støtte familien til offeret og tilby hjelp til å bearbeide sorgen. Det er et sterkt ønske om å vise samhold og styrke i en vanskelig tid. I tillegg til den rettslige prosessen er det også en debatt om hvordan man kan forebygge lignende hendelser i fremtiden. Diskusjoner om våpenkontroll, forebyggende tiltak mot gjengvold og investeringer i lokalsamfunnet er blitt aktualisert. Saken har fått stor oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale medier, og mange følger utviklingen nøye. Den brutale hendelsen har rystet mange, og minnet om den sårbarheten som uskyldige barn står overfor. Utenfor rettssalen og medienes søkelys kjemper en mor med en umåtelig sorg over å ha mistet sin datter. Hennes historie er en påminnelse om menneskets sårbarhet og hvor fort livet kan endres





Drap Brooklyn Politiet Gjengvold Pågripelse Williamsburg Barnedrap Vold

