Liverpool-helt kan gjøre Premier League-comeback

Georginio Wijnaldum, sentral i Liverpools Champions League-triumf i 2019, vurderer et retur til engelsk fotball etter opphold i Frankrike, Italia og Saudi-Arabia. Den 35 år gamle nederlenderen har vist form i Saudi Pro League og ønsker å fortsette karrieren på høyt nivå.

En tidligere Liverpool -stjerne, som var en avgjørende brikke i lagets Champions League -seier i 2019, kan snart være på vei tilbake til Premier League . Etter å ha forlatt Merseyside-klubben i 2021, har den nederlandske midtbanespilleren representert klubber i tre ulike land, og nå rapporteres det at han er svært motivert for et comeback i den engelske toppdivisjonen. Denne potensielle returen markerer et betydelig skifte etter fem år borte fra engelsk fotball.

Det er nå syv år siden Liverpools sjette triumf i Champions League, en magisk kveld i Madrid hvor laget slo Tottenham 2–0. Av den ikoniske troppen som sikret den tittelen, er det kun en håndfull spillere som fortsatt er igjen på Anfield. Mohamed Salah og Andrew Robertson har allerede bekreftet sine sommeravganger, noe som ytterligere understreker hvor mye laget har endret seg siden den gang. Keeper Alisson Becker, samt midtstopperne Virgil van Dijk og Joe Gomez, er nå de eneste gjenværende spillerne som var en del av den historiske seieren.

Georginio Wijnaldum spilte en helt sentral rolle i Liverpools vei til finalen, spesielt i det utrolige 4–0-comebacket mot Barcelona i semifinalens returkamp. Hans to mål i den kampen, en av klubbens aller mest minneverdige europakvelder, bidro sterkt til at laget kunne snu et tilsynelatende tapt oppgjør mot et Barcelona-lag med Lionel Messi på banen. Denne prestasjonen sikret ham en permanent plass i klubbens historiebøker.

Etter sin suksessfulle periode i Liverpool, forlot Wijnaldum klubben for Paris Saint-Germain to år etter Champions League-seieren. Overgangen til den franske storklubben levde imidlertid ikke helt opp til forventningene, og han ble senere lånt ut til AS Roma for én sesong. I 2023 tok han steget videre til Saudi-Arabia, hvor han ble gjenforent med tidligere lagkamerat Jordan Henderson og fikk Steven Gerrard som trener i Al Ettifaq.

Siden ankomsten til Saudi Pro League har den tidligere Newcastle-spilleren levert sterkt for Al Ettifaq. Hans statistikk taler for seg selv, med 36 mål og 16 målgivende pasninger som et vitnesbyrd om hans vedvarende kvalitet og bidrag på banen. Til tross for suksessen i Midtøsten, er den kommende sesongen 2025/26 satt til å bli hans siste der. Ifølge den anerkjente italienske overgangsguruen Fabrizio Romano, er det offisielt at kontrakten med den saudiarabiske klubben avsluttes. Det er blitt kommunisert at dette er en økonomisk beslutning fra klubbens side, heller enn en sportslig begrunnelse.

Med kontrakten som løper ut til sommeren, er Wijnaldum nå på utkikk etter nye muligheter. Den 35 år gamle nederlenderen er svært motivert for å returnere til Premier League, og har ingen planer om å legge fotballskoene på hylla. Han føler fortsatt at han har mye å bidra med, noe hans prestasjoner denne sesongen, med 14 mål og seks målgivende pasninger for Al Ettifaq, understreker. Hans klare prioritet er å fortsette karrieren i engelsk fotball, selv om ingen endelig avgjørelse om hans fremtid er tatt ennå. Dette åpner for spenning rundt hvor neste kapittel i karrieren hans vil utfolde seg, med potensial for et nytt kapittel i Premier League





