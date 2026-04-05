Liverpool i krise: Manager Slot under press etter ydmykende tap

Liverpools manager, Arne Slot, står overfor et press etter et 4-0 tap mot Manchester City i FA-cupen. Spørsmål om hans fremtid i klubben stilles, mens eksperter diskuterer behovet for endringer og Champions League-kvalifisering blir avgjørende.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. Da VG først spør Viaplay-eksperten hva han tror eierne i Liverpool tenker etter det ydmykende 4-0-tapet for Manchester City i kvartfinalen i FA-cupen lørdag, svarer han slik: – Det er mange måter å tape på. Gårsdagens kamp var milevis under standarden Liverpool bør ha. Og eierne ser det alle ser. De fleste piler peker nedover, sier han.

Kampplanen fra start var fin, men det er altfor enkelt å pulverisere dem fordi de sprekker opp for raskt i kamper. Det meste er snudd på hodet for den regjerende Premier League-mesteren. Manchester City ydmyket Liverpool med en overlegen 4-0 seier i FA-cupens kvartfinale, et resultat som setter spørsmålstegn ved manager Arne Slots fremtid og Liverpools sesongmål. Tapet avdekket klare mangler i Liverpools spill, spesielt i forsvar og evnen til å omsette sjanser til mål. Eksperter og kommentatorer er bekymret for om laget har mistet troen på Slots spillestil, og diskuterer behovet for endringer. Det er spesielt bekymringsfullt at Manchester City scoret fire mål på bare 18 minutter i andre omgang. Kampen mot Paris Saint-Germain i den kommende uken blir ansett som kritisk for Slot, og et nytt tap kan føre til at han mister jobben. Det er en stor jobb å snu en slik situasjon på så kort tid. Slot erkjenner at laget må forbedre både forsvarsspillet og utnyttelsen av sjansene for å kunne slå PSG. Etter nederlaget mot Manchester City, erkjente Slot at laget må forbedre forsvarsspillet og være mer effektive foran mål. Han la vekt på behovet for å justere taktikken kontinuerlig. Journalister og eksperter peker på viktigheten av å kvalifisere seg til Champions League for å sikre Slots posisjon, og fremhever presset fra klubbens ledelse. Etter å ha tapt 15 kamper denne sesongen, noe som ikke har skjedd siden 2015, er det mye press på manageren. Slot insisterer på at han kontinuerlig tilpasser taktikken for å vinne neste kamp, enten det innebærer å utfordre spillerne eller å få dem tilbake på rett spor. The Telegraphs fotballkorrespondent, Jason Burt, er tydelig på at Champions League-kvalifisering er kritisk for at Slot skal beholde jobben. Slot selv understreker betydningen av å nå Champions League, vel vitende om de høye forventningene og presset som hviler på ham og laget. VG spør Viaplay-eksperten om situasjonen i Liverpool, og om det er på tide å bytte manager, og hva som eventuelt skal til for å snu trenden. Den største utfordringen er å snu den negative trenden og finne tilbake til vinneroppskriften. Den neste kampen er mot PSG, og den kampen kan bli helt avgjørende for Slots fremtid i klubben. Etter et ydmykende tap, er det mange spørsmål om fremtiden for Liverpool





