Liverpool i trøbbel etter tap mot PSG: Semifinalen i Champions League ser fjern ut

Liverpool tapte 0-2 mot PSG i første kvartfinale i Champions League. Nå venter en vanskelig returkamp på Anfield. Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller analyserer Liverpools dårlige prestasjoner og Arne Slots fremtid.

PSG - LIVERPOOL 2-0: Liverpool står overfor en tøff utfordring for å nå semifinalen i Champions League etter et 0-2-tap i det første kvartfinaleoppgjøret mot PSG på onsdag. Desiré Doué og Kvicha Kvaratskhelia scoret målene for de regjerende mesterne, som dermed har et solid utgangspunkt før returoppgjøret på Anfield neste uke. PSG dominerte kampen fra start, og statistikken etter ti minutter viste at vertene hadde fullført 117 pasninger, mens Liverpool kun hadde ni.

Liverpool har også slitt i Premier League denne sesongen og ligger på femteplass, hele 21 poeng bak ledende Arsenal. Øyvind Alsaker, kommentator for TV 2, uttrykker bekymring over Liverpools fall. Han sliter med å forstå hva som har skjedd med laget etter forrige sesongs Premier League-triumf og FA-cupfinale. Alsaker mener at Liverpool møtte PSG på et ugunstig tidspunkt, men at fallet denne sesongen har vært spektakulært. Han spekulerer i om inneværende sesong kan bli Arne Slots siste som manager i Merseyside-klubben. Den nederlandske trenerduoen er fullt klar over misnøyen blant supporterne og stiller spørsmål ved tilliten fra klubbens eiere. Alsaker nevner også Xabi Alonso, som er arbeidsledig etter å ha blitt sparket i Real Madrid, og antyder at Slots tid i Liverpool kanskje var begrenset til å være en midlertidig løsning, selv om han klarte å vinne Premier League-troféet forrige sesong. Arne Slot sliter med å få Liverpool til å prestere denne sesongen, og det spekuleres i om hans tid som Liverpool-trener snart er over. PSG fikk en drømmestart på kampen da Doué, med fire Liverpool-spillere rundt seg, fikk avslutte fra sekstenmeteren. Ballen gikk via beinet til Ryan Gravenberch og i en perfekt bue over Giorgi Mamardashvili. I andre omgang var det tidligere Napoli-spiller Kvicha Kvaratskhelia sin tur. Georgieren danset seg gjennom Liverpool-forsvaret og plasserte ballen enkelt i mål til 2-0. Ekspertkommentator Simen Stamsø Møller, også fra TV 2, fokuserer på stemningen i Liverpool før returoppgjøret. Han observerer blikkene, kroppsspråket og byttene Arne Slot gjør, og er pessimistisk om Liverpools sjanser. Møller spør hvordan Liverpool skal klare å komme tilbake fra dette, gitt deres nåværende prestasjoner. Returkampen spilles på Anfield tirsdag i neste uke. Kampen var preget av PSG's taktiske overlegenhet og Liverpools manglende evne til å sette en stopper for angrepene. Liverpools forsvar ble gang på gang satt under press, og klarte ikke å kontrollere PSG's offensive spillere. Liverpools midtbane slet med å vinne ballen og skape farlige angrep. De få gangene de klarte å komme seg fremover på banen, manglet presisjonen i pasningene og avslutningene. På den andre siden viste PSG en imponerende disiplin og effektivitet. De var raske i overgangene, og brukte alle sine offensive spillere godt. Doué og Kvaratskhelia viste fremragende prestasjoner, og deres mål var resultatet av både individuelle ferdigheter og lagarbeid. Etter kampen var det tydelig at Liverpool har en stor jobb å gjøre for å snu resultatet på Anfield. Laget trenger å forbedre spillet i alle ledd, fra forsvar til angrep. De må også finne en måte å motivere spillerne og få dem til å prestere på sitt beste. Returkampen blir en test på Arne Slots evne til å endre situasjonen, og vise at han kan lede Liverpool tilbake til toppen. For supporterne blir det en spent uke, hvor håpet om en Champions League-semifinale henger i en tynn tråd





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Absurd scenario: Forest kan rykke ned og sikre Champions League-plassEngelsk fotball kan i beste fall få hele sju lag i mesterligaen neste sesong. Blant kandidatene til å havne der er nedrykkstruede Nottingham Forest.

Bekymring for Ødegaards kne: Arsenal-kapteinen skadet i Champions League-kampMartin Ødegaard måtte byttes ut i Champions League-kampen mot Sporting etter å ha signalisert smerter i kneet. En spent situasjon for Arsenal og Norge-kapteinen.

Nå er det klart: England får en ekstra Champions League-plassPremier League er også neste sesong garantert å ha med fem lag i mesterligaen.

Bekymring for Ødegaards kne etter Champions League-kampMartin Ødegaards kneskade skaper bekymring etter Champions League-kampen mot Sporting. Arsenal-kapteinen slet med kneet, og byttet etter hvert ut. Eksperter og fans er bekymret for hans form og helse.

Arsenal sikrer ekstra Champions League-plass for Premier LeagueArsenals seier i Lisboa gir Premier League en femte Champions League-billett neste sesong, noe som er godt nytt for Manchester United, Aston Villa, Liverpool og Chelsea. UEFAs nye system for 'European Performance Spot' belønner de best presterende ligaene i Europa.

Salah benket mot PSG – slik stiller LiverpoolLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

