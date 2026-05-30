Liverpool insisterer på at de ikke har hørt noe fra noen om Florian Wirtz-salg

En insider har avslørt at Liverpools eiere, FSG, har bestemt seg for å ikke selge Florian Wirtz til Chelsea, selv om de har vært åpne for en avtale. Wirtz ble Liverpools dyreste signering noensinne da han ankom fra Bayer Leverkusen for 116 millioner pund i fjor sommer, men har ikke presteret på det forventede nivået.

En klar drømmesignering etter Xabi Alonso overtok på Stamford Bridge. Midt påstander om at Liverpool offentlig vil benekte at et sjokksalg av Florian Wirtz til Chelsea kan finne sted, har en insider avslørt hva Liverpool s eiere, FSG, egentlig har bestemt seg for å gjøre med tyskeren.

Wirtz ble Liverpools dyreste signering noensinne da han ankom fra Bayer Leverkusen for 116 millioner pund i fjor sommer. Han holdt den rekorden i bare noen få måneder før han ble forbigått av Alexander Isak til 125 millioner pund. Enhver spiller som går for et slikt beløp, forventes å gjøre umiddelbar suksess – spesielt med tanke på hvordan Wirtz herjet i Bundesliga under sin tidligere manager, Xabi Alonso.

Likevel – i likhet med mange andre i Liverpool-drakt – opplevde Wirtz en vanskelig sesong. Han avsluttet sesongen med respektable tall: sju mål og ti målgivende pasninger. Men de fleste av målbidragene hans kom mot det man kan kalle svakere motstandere. Det er ubestridelig at langt mer var forventet, og dette førte til at Football Insider hevdet at Liverpool godt kunne tillate et salg av Wirtz til Chelsea.

Der ville tyskeren gjenforenes med manageren som gjorde ham berømt – Xabi Alonso. De hevdet at Alonso var «ivrig» etter å få til en gjenforening, og de skrev: «Blues har en sterk interesse i 23-åringen bare ett år etter at Merseyside-gigantene hentet ham fra Bayer Leverkusen i en avtale verdt opp mot 116 millioner pund.

» "Kilder sier at Liverpool vil være åpne for å la Wirtz dra hvis den rette avtalen dukker opp – selv om de offentlig vil benekte det.

" Og selv om 23-åringen ikke presterte på det forventede nivået, beholder Liverpools ledelse full tro på playmakeren. De har overhodet ingen intensjon om å selge Wirtz verken til Chelsea eller noen annen klubb, for den saks skyld. Liverpool kommer ikke til å gå videre fra Florian Wirtz. De jobbet så hardt for den overgangen, og ordet fra innsiden av Anfield er at måten han avsluttet sesongen på, var et virkelig positivt tegn.

De vet at han slet med å tilpasse seg i starten, men de hadde så mange nye spillere på vei inn – det var aldri ment å bli enkelt. Men selv om noen – som for eksempel Bayern München, som ville ha ham før, eller Xabi Alonso, som presset på for ham i Chelsea – skulle komme på banen, er det ingen sjans for at Liverpool lar ham gå.

Og de insisterer på at de ikke har hørt noe fra noen. Bailey avsluttet oppdateringen sin med en gang å lukke dette spekulative kapittelet en gang for alle





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Florian Wirtz Liverpool Chelsea Xabi Alonso Bundesliga Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alonso som Chelsea-manager - og nå jakter de WirtzXabi Alonso er ny manager for Chelsea og klubbene er nå koblet til Liverpool-stjernen Florian Wirtz. Alonso kjenner Wirtz fra tiden i Bayer Leverkusen der de hadde stor suksess. Wirtz har hatt en skuffende sesong hos Liverpool, og ifølge Railway Insider har Chelsea enorm interesse for den tyske stjernen. Liverpool vil være åpne for en salg hvis prisen er riktig, selv om de offentlig vil benekte det.

Read more »

Liverpool ser på egenutviklet erstatter etter sammenbrudd i forhandlingene med Ibrahima KonatéPremier League sesongen er over og Liverpool berget Champions League plassen etter å ha landet på 5.plass i Premier League, en plass som i år, etter nå to år gamle regler, kvalifiserer på grunn av…

Read more »

Medier: Stjerne forlater Liverpool gratisDen franske midtstopper-stjerna Ibrahima Konaté (27) og Liverpool blir ikke enige om ny kontrakt, melder flere medier.

Read more »

Jürgen Klopp: Drømme-mål for Al-Ittihad, men Liverpool-fans kan vente på skuffelsetalkSPORT melder at Jürgen Klopp er «drømme»-målet for saudiarabiske Al-Ittihad som deres nye manager. Etter å ha forlatt Liverpool sommeren 2024, er Klopps status som en av verdens beste managere og en av de beste som ikke jobber som manager. Men Al-Ittihad vil gjerne overbevise ham om å vende tilbake til managerrollen, men det er nesten umulig å rope ham inn.

Read more »