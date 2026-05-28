Liverpool jakter etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah

Liverpool er på jakt etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah. Den spanske angriperen er ønsket for sin eksplosive fart, driblingferdigheter og intense spill. Bilbao er i ferd med å miste europakvalifiseringen og har store økonomiske problemer. Klubben er villig til å selge Williams for 80 millioner euro, men Liverpool ønsker å tilby ham en bedre kontrakt.

Liverpool er på jakt etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah . Den spanske angriperen er 23 år gammel og spiller for Athletic Club Bilbao .

Han er ønsket for sin eksplosive fart, driblingferdigheter og intense spill. Bilbao er i ferd med å miste europakvalifiseringen og har store økonomiske problemer. Klubben er villig til å selge Williams for 80 millioner euro, men Liverpool ønsker å tilby ham en bedre kontrakt. Liverpool verdsetter Williams' ekstraordinære egenskaper og ønsker å tilpasse ham det krevende høypress-systemet.

Klubben regner med å sikre signeringen av Williams innen sommeren og løpe fra europeisk konkurransen





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Nico Williams Mohamed Salah Athletic Club Bilbao Europakvalifiseringen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpool åpner samtaler med sommerens toppprioritet - et fyrverkeri av fart og teknikkDet var en tårevåt Mo Salah som forlot Anfield en siste gang som Liverpool-spiller. Den egyptiske superstjernen etterlater seg et krater som må fylles. Flere kandidater har vært linket til Liverpool…

Read more »

«Grey’s Anatomy»-stjernen venter barnJesse Williams (44) og kona Alejandra Onieva skal bli foreldre.

Read more »

Curtis Jones i samtaler med italiensk storklubbInter Milan skal ha holdt ferske samtaler med Liverpool om en mulig overgang for midtbanespilleren Curtis Jones. Liverpool-produktet ble koblet til en overgang til Inter allerede i januarvinduet…

Read more »

Juventus tilbyr Alisson det Liverpool ikke vilAlisson Becker vil ikke prøve å manøvrere seg ut av Liverpool i sommer dersom en overgang er imot klubbens ønsker, ifølge kilder til Football Insider. Keeperen tiltrekker seg betydelig interesse fra…

Read more »