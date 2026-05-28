Liverpool jakter etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah

Liverpool er på jakt etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah. Den spanske angriperen er ønsket for sin eksplosive fart, driblingferdigheter og intense spill. Bilbao er i ferd med å miste europakvalifiseringen og har store økonomiske problemer. Klubben er villig til å selge Williams for 80 millioner euro, men Liverpool ønsker å tilby ham en bedre kontrakt.
Liverpool er på jakt etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah . Den spanske angriperen er 23 år gammel og spiller for Athletic Club Bilbao .
Han er ønsket for sin eksplosive fart, driblingferdigheter og intense spill. Bilbao er i ferd med å miste europakvalifiseringen og har store økonomiske problemer. Klubben er villig til å selge Williams for 80 millioner euro, men Liverpool ønsker å tilby ham en bedre kontrakt. Liverpool verdsetter Williams' ekstraordinære egenskaper og ønsker å tilpasse ham det krevende høypress-systemet.
Klubben regner med å sikre signeringen av Williams innen sommeren og løpe fra europeisk konkurransen
Liverpool Nico Williams Mohamed Salah Athletic Club Bilbao Europakvalifiseringen
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Liverpool åpner samtaler med sommerens toppprioritet - et fyrverkeri av fart og teknikkDet var en tårevåt Mo Salah som forlot Anfield en siste gang som Liverpool-spiller. Den egyptiske superstjernen etterlater seg et krater som må fylles. Flere kandidater har vært linket til Liverpool…
Read more »
«Grey’s Anatomy»-stjernen venter barnJesse Williams (44) og kona Alejandra Onieva skal bli foreldre.
Read more »
Curtis Jones i samtaler med italiensk storklubbInter Milan skal ha holdt ferske samtaler med Liverpool om en mulig overgang for midtbanespilleren Curtis Jones. Liverpool-produktet ble koblet til en overgang til Inter allerede i januarvinduet…
Read more »
Juventus tilbyr Alisson det Liverpool ikke vilAlisson Becker vil ikke prøve å manøvrere seg ut av Liverpool i sommer dersom en overgang er imot klubbens ønsker, ifølge kilder til Football Insider. Keeperen tiltrekker seg betydelig interesse fra…
Read more »