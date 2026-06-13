Liverpool og Bayern: Manchester United kan få hjelp med å selge Marcus Rashford

Liverpools avgjørelse om å nekte å selge Rio Ngumoha til Bayern kan hjelpe Manchester United med å selge Marcus Rashford. Bayern er desperate etter å skaffe høy kvalitet som konkurranse til Luis Diaz på venstrekanten, og de har allerede prøvd – og mislyktes – med å signere Anthony Gordon denne sommeren. Barcelona vant det kappløpet med et bud på over 60 millioner euro. Bayern kan legge et fristende åpningsbud på 20 millioner euro, men Manchester United kan bite i det sure eplet og takke ja for å fremskynde Rashfords exit og sette et strek over hans tid på Old Trafford så raskt som mulig.

Liverpool hjelper utilsiktet Manchester United med å løse Marcus Rashford -problemet. Barcelona har valgt å ikke benytte seg av opsjonen sin på å kjøpe Marcus Rashford .

Opsjonen var satt til 30 millioner euro og utløper om to dager, men Barca har allerede bestemt seg. Flere kilder har antydet at de spanske mesterne kan prøve å gjenopprette interessen senere i overgangsvinduet. Men de ville da sett etter en ny låneavtale – noe Manchester United gjennom hele denne saken har understreket at de ikke vil godta. De røde djevlene ønsker å selge Rashford og bli kvitt ukebetalingen hans på over 400 000 euro millioner så raskt som mulig.

Nå som muligheten for en slik avtale med Barcelona er over, dukker andre beilere opp. Arsenal er blitt koblet til en litt fantasifull byttehandel der Rashford går til Gunners og Gabriel Martinelli kommer til Old Trafford. Men den desidert mest konkrete koblingen kommer fra Bayern München, som er desperate etter å skaffe høy kvalitet som konkurranse til Luis Diaz på venstrekanten. Bayern har allerede prøvd – og mislyktes – med å signere Anthony Gordon denne sommeren.

Barcelona vant det kappløpet med et bud på over 60 millioner euro. De tyske mesterne vendte deretter oppmerksomheten mot Liverpools Rio Ngumoha – men de røde har avvist interessen med et smil. Ngumoha forlater ikke Liverpool, og det er nettopp den avgjørelsen fra de røde som har fått Bayern til å forberede et fristende åpningsbud for Rashford.

The Mirror er blant dem som nå rapporterer at Liverpools nei til å selge Ngumoha til Bayern kan hjelpe Manchester United i jakten på å selge Rashford. Christian Falk hevder at Bayern kan gå for 28-åringen. GMS innsider Fraser Fletcher, har fått informasjon om størrelsen på budet som er på vei. Han avslører at Bayern planlegger å legge 20 millioner europå bordet – noe kilder beskriver som et «åpningsbud».

Det kan altså komme et forbedret andrebud dersom United, som forventet, avviser tilbudet på 20 millioner når det kommer. Men, Manchester United kan bite i det sure eplet og takke ja for å fremskynde Rashfords exit og sette et strek over hans tid på Old Trafford så raskt som mulig. Men vi får opplyst at Manchester United fortsatt er fast bestemt på å holde på prisen Barcelona ville ha betalt.

Alle øyne vil derfor være rettet mot Bayern og spørsmålet om de kommer tilbake med mer euro mer dersom deres forestående førstebud på 20 millioner euro blir avvist. Gitt deres økende desperasjon – etter å ha mislyktes med å signere Gordon og Liverpools Ngumoha – er det fullt mulig at Bayern betaler





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