Liverpool og Manchester United jakter på Leipzig-stjerner: Raum og Diomande i søkelyset

Speidere fra Liverpool og Manchester United var til stede på Leipzig-kampen, ikke bare for å følge Yan Diomande, men også for å observere David Raum. Begge Premier League-gigantene er interessert i venstrebacken, som er i strålende form. Raums kontraktssituasjon gjør ham ekstra attraktiv, samtidig som Leipzig kan bli tvunget til å selge spillere.

Speidere fra Liverpool og Manchester United var til stede på helgens kamp. Dette er i seg selv ikke uvanlig, ettersom de har fulgt kantstjernen Yan Diomande tett de siste månedene. Men denne gangen var det en annen spiller som var hovedårsaken til deres tilstedeværelse.

Leipzig sikret en viktig 1–0 seier over Borussia Mönchengladbach, og styrket dermed sin posisjon i kampen om en topp fire-plassering. Diomande, som alltid leverer sterke prestasjoner, scoret sitt 11. mål for sesongen. Den høyt rangerte spissen har blitt nøye fulgt av både Liverpool og United i flere måneder, sammen med en rekke andre toppklubber. Men oppmerksomheten har nå også rettet seg mot en annen spiller på laget.

Kilder har bekreftet at Leipzig-kaptein David Raum også har blitt en spiller av betydelig interesse for begge Premier League-gigantene de siste månedene. Den tyske landslagsvenstrebacken har vært i strålende form denne sesongen. Under helgens kamp leverte han en prestasjon som sikret ham prisen som banens beste spiller – en prestasjon som ikke gikk ubemerket hen av speiderne.

Det faktum at Raum nå er et hett mål, er spesielt beleilig for klubbene. Begge Premier League-rivalene er på aktiv jakt etter en spiller som kan bekle hans posisjon. Som vi tidligere har rapportert, er United aktivt på utkikk etter en venstreback som kan konkurrere med Luke Shaw. Liverpool er også på markedet, da de forbereder seg på et mulig farvel med Andy Robertson. Våre kilder indikerer at Liverpool ønsker en spiller som kan både erstatte Robertson og konkurrere med Milos Kerkez om en plass i startoppstillingen på Anfield.

Raums profil – hans erfaring på toppnivå, lederegenskaper og offensive kvaliteter – gjør ham til et svært attraktivt alternativ for begge klubbene. Raum har bare 12 måneder igjen av sin nåværende kontrakt, noe som gjør ham ekstra attraktiv i det kommende overgangsvinduet. Leipzig på sin side ønsker å beholde både Raum og Diomande, mens de fortsetter å bygge videre på sin fremgang.

RB Leipzig har allerede godtatt å la midtstopper Castello Lukeba forlate laget denne sommeren. Hans avgang kan spille en nøkkelrolle i å endre både lagets struktur og økonomi. Liverpool er også interessert i Lukeba, i tillegg til Diomande. Denne situasjonen kan åpne døren for Leipzig til å forlenge kontraktene med sine nøkkelspillere. Men det kan også gi klubber som er interessert i spillere som Raum og Diomande en gylden mulighet til å slå til.

Spørsmålet er om Leipzig er villige til å selge flere av sine stjerner for å balansere budsjettet eller om de klarer å beholde sine viktigste spillere. Fremtiden til både Raum og Diomande ser ut til å være i hendene på klubbene fra Premier League.





