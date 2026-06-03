Liverpool's Upcoming Season with New Manager Andoni Iraola

Liverpool has appointed Andoni Iraola as their new manager, who aims to bring creative and inspired football. The team has also made several signings, including Jeremie Frimpong from Bayer Leverkusen, Cody Gakpo, and Alexis Mac Allister. The departures of Mohamed Salah and Andy Robertson have been confirmed, and there are rumors of potential transfers in and out.

Når neste Premier League sesong starter etter sommeren kommer mye til å være forskjellig i Liverpool , de har fått inn en manager i Andoni Iraola som ønsker kreativ, inspirert fotball.

– På mange måter ligner han på Jürgen Klopp på sitt beste og et motstykke til ny sparkede ARne Slot. Iraola skal ha sagt ja til å bli Liverpools nye manager. Andoni Iraola antas å være på terskelen til å erstatte Arne Slot som manager i Liverpool – og oppmerksomheten hans vil umiddelbart rettes mot sommerens overgangsvindu.

Liverpools ledelse vil neppe legge skjul på kravet om en stor forbedring sammenlignet med den elendige 2025/26-sesongen, hvor «Reds» måtte nøye seg med en femteplass i Premier League og en kraftig redusert poengsum etter tittelseieren. Rekrutteringsteamet forventes å samarbeide tett med Iraola, som skal ta over etter Slot etter å ha forlatt sjetteplasserte Bournemouth – etter «Cherries» beste sesong noensinne. Liverpool har blitt koblet til en rekke nye kjøp, bare ett år etter en stor investering i overgangsmarkedet.

Avgangene til Mohamed Salah og Andy Robertson er allerede bekreftet, og Ibrahima Konaté er på vei til Real Madrid på fri overgang. Liverpool vil sannsynligvis også selge. Den italienske landslagsspissen Federico Chiesa har hatt en ulykkelig periode på Merseyside. Skader har begrenset mulighetene hans etter en intens exit fra Juventus, men snakk om en retur til Serie A har vedvart gjennom hele Premier League-karrieren. 28-åringen ble signert under Slots første overgangsvindu som Liverpool-sjef i 2024.

Mangel på spilletid og stadig økende konkurranse betyr at et trekk ville være fornuftig for begge parter. Det er ennå ingen indikasjon på Iraolas planer for Harvey Elliott – som må ha trodd at Liverpool-dagene hans var over da han gikk til Aston Villa på lån med kjøpsplikt på fristdagen i september i fjor. Villas fotballavdeling brøt umiddelbart sammen.

President for fotballoperasjoner Monchi forlot klubben, og det ble snart klart at Villa og manager Unai Emery ikke hadde noen intensjon om å utløse kjøpsklausulen. Liverpools midtbanespiller Wataru Endō har vært ute i flere måneder, men har nylig kommet tilbake med det japanske landslaget og skal til VM.

Det kan være det perfekte utstillingsvinduet for 33-åringen, som har ett år igjen av kontrakten og vil falle ned i hierarkiet hvis Liverpool og Iraola klarer å gjennomføre sine planlagte overganger denne sommeren. Signeringen av høyresidens taktiske gåte Jeremie Frimpong fra Bayer Leverkusen ble annonsert i fjor sommer.

Selv med Conor Bradleys skade og Salahs avgang – noe som ga nederlenderen god mulighet til å vippe konkurrentene til side – har ikke Frimpong gjort nok for å overbevise Liverpool om at han er fremtiden.

«Reds» skal visstnok være interessert i Inter Milans høyreback Denzel Dumfries, som tilbyr en mer robust offensiv backprofil og vil passe bedre sammen med en ny kantspiller. Han har vært opp og ned i Liverpool-drakt siden han kom til klubben i januar 2023. Cody Gakpos nye kontraktsforlengelse i starten av forrige sesong gjør ham til en av spillerne Liverpool villig kunne solgt for en betydelig sum.

Gakpos 2025/26-sesong var langt unna standarden som forventes av ham. 27-åringen ble bredt og kraftig kritisert gjennom hele kampanjen, og rollen hans i en fremtid under Iraola er truet – mildt sagt. Nå 25 år gammel fikk midtbanespilleren flest kamper i alle konkurranser i løpet av én sesong. Men hans respektfulle kommentar om Slots sparking ble av noen fans tolket som en subtil vurdering av managerens begrensninger.

Jones’ fremtid kan være knyttet til Liverpools forhandlinger med Inter om en mulig overgang for Dumfries. Ifølge rapporter i Italia er Liverpool-gutten etterlyst av «Nerazzurri» i bytte. VM-vinner Alexis Mac Allister har vært en vellykket signering for «Reds» etter å ha gått fra Brighton & Hove Albion i 2023. Den argentinske midtbanespilleren har to år igjen av Liverpool-kontrakten og er angivelig åpen for et bytte til La Liga denne sommeren.

Et innlegg delt av Illia Zabarnyi (@illiazabarnyi) Ilya Zabarnyi kan returnere til Premier League med Liverpool i det kommende sommerens overgangsvindu. Den ukrainske midtstopperen, som for tiden spiller for PSG, hadde tidligere en vellykket periode i England med Bournemouth før han sluttet seg til Paris-klubben.

Selv om prestasjonene hans i Frankrike har vært positive, har mangelen på jevnlig spilletid fått ham til å vurdere et skifte – spesielt gitt muligheten til å returnere til England og bli en nøkkelspiller i et ambisiøst prosjekt som Anfield





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Andoni Iraola Premier League Manager Creative Football Overganger Departures Signings Jeremie Frimpong Cody Gakpo Alexis Mac Allister Departures Signings Overganger Departures Signings Overganger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medier: Liverpool enige med Iraola om managerjobbenAndoni Iraola skal være klar som Arne Slots erstatter i sjefsjobben i Liverpool.

Read more »

Medier: Liverpool enige med Iraola om managerjobbenTidligere Bournemouth-manager Andoni Iraola skal være klar som Arne Slots erstatter i sjefsjobben i Liverpool.

Read more »

Andoni Iraola klar som ny Liverpool-trenerSpanske Andoni Iraola er så godt som klar som ny hovedtrener i Liverpool etter Arne Slots avgang. Eksperter roser hans offensive fotball og utvikling av spillere, men advarer om det store presset i en storklubb. Iraola har ledet Bournemouth til en historisk sjetteplass og debut i Europa.

Read more »

Bournemouth stritter imot Andoni Iraola ønske om å bringe stjerne trio til LiverpoolAndoni Iraola ønsker å hente Bournemouth-trioen Alex Scott og Eli Junior Kroupi og Rayan til Liverpool. – En samlet verdi ifølge Transfermarkt er nærmere 300 millioner euro.

Read more »