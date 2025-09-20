Liverpool sikret knapp seier mot Everton i dramatisk Merseyside-derby

Liverpool storspilte i deler av kampen, men Everton kjempet seg tilbake. Etter en spennende kamp sikret Liverpool til slutt seieren.

Hør på saken. Nabo Everton var ikke veldig langt unna å stjele med seg ett poeng, selv om Liverpool storspilte og var foran med 2–0 før halvtimen var spilt. Everton tok over og fikk presset frem en herlig redusering før timen var spilt. En pigg Jack Grealish rev seg løs på venstrekanten, innlegget endte hos Iliman Ndiaye på bakre stolpe. Han la ballen perfekt til rette for Idrissa Gueye som hamret inn 2–1-målet, et klassemål.

Liverpool-supporterne fryktet det verste, vel vitende om at 2–0 er en farlig ledelse denne sesongen. Bournemouth, Newcastle og Atlético Madrid har alle kommet tilbake til 2–2, før Liverpool har avgjort mot slutten. Liverpool var sprudlende den første halvtimen, med gigantkjøpet Florian Wirtz på benken, og noen vil sikkert mene at laget lignet litt mer på seg selv fra sine beste stunder i forrige sesong. Målene kom etter praktfullt Liverpool-spill: 1–0: Vakker pasning fra Mohamed Salah, som løftet den gjennom til en meget god Ryan Gravenberch, som hadde løpt inn bak stopperne. Nederlenderen fluktet ballen nydelig videre i lengste hjørne. – Jeg tenkte ikke, jeg bare skjøt, sier han til Viaplay. 2–0: Liverpool koste med ballen på midten, Szoboszlai og Mac Allister var involvert, før Gravenberch tredde den gjennom til Hugo Ekitike, som scoret sikkert bak Jordan Pickford. Det siste kvarteret før pause virket det som det var fare på ferde igjen. Everton rev til seg kommandoen, og det er selvsagt mulig at Liverpool var preget av at dette var den tredje kampen på en uke. Men det endte godt for Arne Slots lag igjen – for sjette gang denne sesongen – den femte i ligaeen. Fem av de seks har vært ettmålsseire. – Everton startet elendig, og Liverpool utnyttet det. Etter 2–0-målet var Everton kanskje det beste laget, men de manglet litt skarphet foran mål og litt aggresivitet, konkluderte tidligere Everton-yndling og nåværende BBC-ekspert Wayne Rooney.\Kampen mellom Liverpool og Everton utviklet seg til en nervepirrende affære, med Liverpool som startet sterkt og tok en tidlig ledelse. Den første halvtimen viste Liverpool fra sin beste side, med imponerende angrepsspill og mål av Gravenberch og Ekitike. Salahs presise pasning til Gravenberch var et høydepunkt, og Ekitikes kalde scoring økte forspranget. Men etter hvert tok Everton over spillet, og reduseringen før pausen skapte spenning. Liverpool slet med å holde på ledelsen, og de defensive problemene fra tidligere kamper virket å dukke opp igjen. Everton presset på for utligning, og Liverpool-supporterne måtte holde pusten utover i kampen. Til tross for Evertons innsats, klarte Liverpool å holde unna og sikre seieren. Seieren var et resultat av både individuell briljans og laginnsats, men det var tydelig at det var behov for å forbedre stabiliteten.\Arne Slots lag viste nok en gang evnen til å vinne selv når de ikke spiller på sitt aller beste. Dette er en viktig egenskap i en tøff liga. Med Florian Wirtz på benken, som enda ikke har fått spilletid, kan det spekuleres i at det er et aspekt som Liverpool ønsker å bruke i fremtiden. Det er noe som virker som det er en trygghet i laget. Wayne Rooneys kommentarer etter kampen understreket Evertons mangel på skarphet og aggresivitet, som kanskje var avgjørende for utfallet. Denne kampen var et godt eksempel på hvor viktig det er å være effektiv foran mål og å holde fokus gjennom hele kampen. Det er åpenbart at Liverpool har potensialet til å dominere, men de må unngå de periodene der de mister kontrollen. Denne seieren gir Liverpool en viktig boost i ligaen, og det er forventet at de vil fortsette å kjempe om de øverste plassene





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Liverpool Everton Premier League Fotball Merseyside Derby

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Liverpool Seier etter Thriller mot EvertonLiverpool sikret seg nok en seier, men Everton ga dem hard kamp. Liverpool ledet 2-0, men Everton reduserte og presset på. Ryan Gravenberch og Hugo Ekitike scoret for Liverpool.

Les mer »

Før storkamp: FarevarselDet blir vått på Anfield når Liverpool tar imot Everton lørdag formiddag.

Les mer »

Liverpool slet mot Everton, men sikret seierenLiverpool spilte tidvis strålende mot Everton, men Everton kom tilbake i kampen og reduserte. Til slutt sikret Liverpool seg likevel seieren, igjen etter en kamp hvor motstanderen kom tett på.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »