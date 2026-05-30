Liverpool er allerede i gang med å finne en etterfølger til Jurgen Slot, som har sluttet som manager etter en vanskelig periode for klubben.

Liverpool slutter å ha Jurgen Slot som manager etter vanskelig periode. Klubben er allerede i gang med å finne en etterfølger. Eierne av Liverpool har i en felles uttalelse bekreftet at avgjørelsen om å la Slot gå var vanskelig å ta, men nødvendig for å bringe klubben videre.

De trekker frem hvordan Slot ledet klubben gjennom en svært vanskelig periode etter tapet av Diogo, og hvordan han viste medfølelse og menneskelighet i denne perioden. Eierne understreker at Slot alltid vil være velkommen tilbake på Anfield, men at det nå er nødvendig å gjøre et retningsskifte for å bringe klubben videre. Jurgen Slot overtok som manager for Liverpool i juni 2024 og ledet klubben til et overlegent ligagull i sin første sesong i England.

Til slutt hadde Liverpool hele ti poeng ned til Arsenal på 2. plass. I år har det imidlertid ikke gått helt veien for Liverpool, som endte sesongen uten et trofé etter en tung tid med svake resultater i høst og vinter. Perioden var klubbens verste siden 1953/54-sesongen. Likevel endte Liverpool som nummer fem og sikret plass i Champions League neste sesong





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Jurgen Slot Manager Klubb Sesong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpool jakter etter Nico Williams for å erstatte Mohamed SalahLiverpool er på jakt etter Nico Williams for å erstatte Mohamed Salah. Den spanske angriperen er ønsket for sin eksplosive fart, driblingferdigheter og intense spill. Bilbao er i ferd med å miste europakvalifiseringen og har store økonomiske problemer. Klubben er villig til å selge Williams for 80 millioner euro, men Liverpool ønsker å tilby ham en bedre kontrakt.

Read more »

Alonso som Chelsea-manager - og nå jakter de WirtzXabi Alonso er ny manager for Chelsea og klubbene er nå koblet til Liverpool-stjernen Florian Wirtz. Alonso kjenner Wirtz fra tiden i Bayer Leverkusen der de hadde stor suksess. Wirtz har hatt en skuffende sesong hos Liverpool, og ifølge Railway Insider har Chelsea enorm interesse for den tyske stjernen. Liverpool vil være åpne for en salg hvis prisen er riktig, selv om de offentlig vil benekte det.

Read more »

Liverpool ser på egenutviklet erstatter etter sammenbrudd i forhandlingene med Ibrahima KonatéPremier League sesongen er over og Liverpool berget Champions League plassen etter å ha landet på 5.plass i Premier League, en plass som i år, etter nå to år gamle regler, kvalifiserer på grunn av…

Read more »

Jürgen Klopp: Drømme-mål for Al-Ittihad, men Liverpool-fans kan vente på skuffelsetalkSPORT melder at Jürgen Klopp er «drømme»-målet for saudiarabiske Al-Ittihad som deres nye manager. Etter å ha forlatt Liverpool sommeren 2024, er Klopps status som en av verdens beste managere og en av de beste som ikke jobber som manager. Men Al-Ittihad vil gjerne overbevise ham om å vende tilbake til managerrollen, men det er nesten umulig å rope ham inn.

Read more »