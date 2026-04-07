Liverpool-supportere protesterer mot økte billettpriser og klubbens retning

Supportergrupper i Liverpool planlegger protester mot klubbens beslutning om å øke billettprisene. Protestene er rettet mot klubbeierne og uttrykker bekymring for klubbens retning.

Arne Slot eller Xabi Alonso. Liverpool -ledelsen har hittil signalisert at nederlenderen har full tillit inn i kommende sesong, mens en stor andel Liverpool -supportere ikke støtter dette. Nå protesterer supporterne, men denne gang er det ikke Slots «skyld». Denne er rettet mot klubbeierne. Liverpool har annonsert at billettprisene vil øke ettersom det blir dyrere å drive fotballklubben. Supportergruppen Spirit of Shankly er slett ikke fornøyd med det.

De har nå annonsert at de planlegger flere protester. Blant annet oppfordrer de folk til ikke å bruke penger på Anfield. De mener også at folk bør vente med å fornye sesongkortene sine – og det stopper ikke her.\-Dette handler ikke lenger om dialog. Den muligheten har blitt forspilt. Nå handler det om handling. Supportergrupper organiserer allerede en koordinert respons. Det skjer raskt fordi tiden er imot oss men retningen er ganske klar. Det vil bli protester. Hvis klubben ikke verdsetter fansens stemmer, vil vi gjøre oss vanskelige å ignorere, begynner supportergruppen i en lengre uttalelse. -Vi har formelt informert klubben om at handling er på vei. Nå er det opp til oss alle å støtte det. Protester både på og utenfor Anfield har blitt diskutert. Det er enighet om at de må finne sted, og det vil ikke være begrenset til én kamp. Det vil være action på både hjemme- og bortekamper. Vi starter mot Fulham på Anfield og eskalerer derfra, brummes det videre. -Flere detaljer følger. Men det er ganske enkelt, dette kommer til å vokse og eskalere. Det handler ikke bare om priser. Det handler om retning. Det handler om hva slags fotballklubb Liverpool velger å være. En klubb forankret i folket sitt – eller en som ser dem som en inntektskilde som kan presses ut år etter år. Fremtidens fans vil leve med konsekvensene av det som skjer nå, skriver Supportergruppen Real Madrids superstjerne: «Jeg kunne ikke jobbe med Alonso» Et innlegg delt av Liverpool Football Club (@liverpoolfc).\Liverpool-supporterne reagerer kraftig på klubbens beslutning om å øke billettprisene for kommende sesong. Spirit of Shankly, en prominent supportergruppe, leder an i protestene og varsler en rekke aksjoner for å uttrykke sin misnøye. Bakgrunnen for protestene er ikke bare de økte prisene i seg selv, men også en dypere bekymring for klubbens retning og forholdet til sine fans. Supporterne føler at klubben ser på dem som en ren inntektskilde, snarere enn å verdsette deres lojalitet og støtte. Denne oppfatningen har ført til en dyp splittelse mellom supporterne og klubbledelsen, og supporterne er fast bestemt på å gjøre sine stemmer hørt. Protestene er planlagt å være omfattende og vil ikke begrenses til én enkelt kamp. Det er forventet aksjoner både på og utenfor Anfield, samt på bortekamper. Supporterne oppfordrer også andre fans til å vise sin støtte ved å avstå fra å bruke penger på klubbens produkter og ved å utsette fornyelsen av sesongkortene. Formålet med protestene er å tvinge klubbledelsen til å endre kurs og å vise at supporterne ikke vil akseptere å bli behandlet som en ren melkeku. Supporterne understreker at dette er et spørsmål om klubbens identitet og fremtid, og at de vil kjempe for å sikre at Liverpool forblir en klubb som er forankret i folket sitt. De mener at klubben må huske hvem som er grunnlaget for suksessen, og at supporterne må behandles med respekt.\Protestene mot de økte billettprisene er ikke bare et lokalt problem. Det er et symptom på en større trend i moderne fotball, hvor kommersialisering og økonomiske interesser synes å overskygge forholdet til fansen. Økte billettpriser, dyrere merchandise og andre tiltak som tar sikte på å maksimere inntektene, fører ofte til misnøye blant supporterne. Supporterne føler at de blir presset økonomisk, mens klubbene samtidig nyter godt av enorme inntekter fra TV-rettigheter og andre sponsorer. Denne ubalansen har ført til et økende engasjement fra supportergrupper over hele Europa, som kjemper for å beskytte fansens interesser og for å sikre at fotballen forblir en sport som er tilgjengelig og inkluderende. Kampen for rimelige billettpriser og rettferdig behandling av fansen er derfor en kamp for å bevare fotballens sjel. Supporterne krever rettferdighet, respekt og en erkjennelse av deres uvurderlige rolle i klubbens suksess. De ønsker en fotballklubb som er forankret i folket og som setter fansen i sentrum





