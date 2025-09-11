Liverpooldalen: Origi Strander i AC Milans B-Lag

Divock Origi, en Liverpool-legende for sine avgjørende scoringer, sliter med å finne fotfeste på AC Milan. Spissen er senest strandet på B-laget

Liverpool -spillere som har forlatt Anfield de siste tre—fire årene har ofte noe til felles. For i motsetning til Manchester United-spillere som forlater klubben og får et imponerende løft i prestasjoner, som Scott McTominay og flere andre, sliter tidligere Liverpool -spillere med å finne seg til rette utenfor Anfield. Vi har sett det med Wijnaldum, Naby Keita, Firmino, Oxlade-Chamberlain – og ikke minst Divock Origi . Sistnevnte er nå inne i en blytung periode, som bare fortsetter.

Divock Origi glemmes aldri av Liverpool-supporterne. Den belgiske spissen spilte aldri noen sentral rolle hos Jürgen Klopp, men var spilleren som kom på kamparenaen og avgjørde store kamper. Scoringene mot Barcelona i Champions League 2019 og i finalen mot Tottenham, ga Origi kultstatus i den røde delen av Liverpool. Da er det trist å se Champions League-helten tilbringe arbeidsdagen på B-laget til Serie A-klubb. I 2022 var Origi ferdig på Anfield og signerte med AC Milan. Her tok karrieren hans en betydelig vending. I 2022/23-sesongen ble spissen kun notert for to mål i Serie A, før han ble lånt ut til Nottingham Forest den påfølgende sesongen. Belgieren fant heller ikke fotfeste i England, og siden den gang har han vært strandet i AC Milan. Og da mener vi bokstavelig strandet. Origi har ikke spilt for Milans førstelag på 17 måneder, og det er ingenting som tyder på endring til det lysere. Ifølge har AC Milan og Origi hatt samtaler om en mulig kontraktsavslutning, men partene står langt fra hverandre. Det italienske mediet melder skattereglene i Italia gjør det vanskelig å komme til enighet om en oppsigelse av avtalen. Alt tyder dermed på at Origi blir ut kontrakten sin – og primært brukes på AC Milans B-lag fram til neste sommer. Blytungt for Liverpools Champions League-helt





