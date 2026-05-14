Livstidsdom for barnebokforfatteren som myrdet ektemannen med fentanyl

Den amerikanske forfatteren Kouri Richins er dømt til livstid uten prøveløslatelse for et kynisk drap på sin egen ektemann, kombinert med forsikringssvindel og manipulasjon av egne barn.

I en sak som har rystet lokalsamfunnet i Utah og fanget oppmerksomheten til hele USA, har barnebokforfatteren Kouri Richins nå blitt dømt til livstid i fengsel uten noen mulighet for prøveløslatelse.

Dommen falt på en dato som var spesielt smertefull for de etterlatte, ettersom det var den dagen som ville ha vært hennes avdøde ektemann, Eric Richins', 44-årsdag. Retten fant henne skyldig i et planlagt og kynisk drap som fant sted i mars 2022, en handling som ikke bare rev fra hverandre en familie, men som ble utført med en grad av beregning som sjokkerte både juryen og dommeren.

Dommer Richard Mrazik var svært tydelig i sin begrunnelse for den strengeste mulige straffen, og uttalte at en person som er kapabel til å begå slike grusomme forbrytelser rett og slett er for farlig til å noen gang kunne vende tilbake til det frie samfunnet. Detaljene som kom frem under rettssaken tegner et bilde av en kvinne drevet av grådighet og et ønske om kontroll.

Det ble bevist at Kouri Richins forgiftet ektemannen med en dødelig dose av det kraftige opioidet fentanyl. Men dette var ikke et isolert tilfelle av vold; etterforskningen avdekket at hun også hadde gjennomført et tidligere drapsforsøk på ektemannen på valentinsdagen, en dag som vanligvis er forbundet med kjærlighet og omsorg. I tillegg til drapet ble hun funnet skyldig i omfattende forsikringssvindel og forfalskning av dokumenter.

Motivet bak disse handlingene var komplekst, men i kjernen lå et turbulent ekteskap preget av konflikter, en utenomekteskapelig affære og en prekær økonomisk situasjon med betydelig gjeld. Det som imidlertid utgjorde den største drivkraften, var en livsforsikring på hele 2,2 millioner dollar som Richins hadde tegnet på ektemannens liv, en sum hun desperat ønsket å få tilgang til.

Det kanskje mest rystende elementet i saken var Kouri Richins' forsøk på å manipulere omgivelsene sine, inkludert sine egne barn, i tiden etter drapet. I 2023 ga hun ut barneboken med tittelen Are You With Me? , som var presentert som en bok om sorg og tap, ment å hjelpe hennes tre sønner med å bearbeide dødsfallet til faren.

Aktoratet argumenterte kraftfullt for at denne bokutgivelsen ikke var et uttrykk for kjærlighet eller omsorg, men snarere en kynisk avledningsmanøver designet for å skjule hennes egne spor mens drapsetterforskningen pågikk. I et lokalt nyhetsprogram, kun uker før hun ble arrestert, promoterte hun boken og hevdet tårevått at faren fortsatt var til stede i deres liv, bare på en annen måte.

Selv under rettssaken fortsatte hun å lyve for sine egne sønner, hvor hun påsto at påstandene om at faren ble myrdet var en absolutt løgn og at barna var blitt påvirket til å tro noe som ikke var sant. Bevismengden mot henne var overveldende og inkluderte både tekniske data og vitneforklaringer. En av de mest avgjørende bevisene var vitnemålet fra en person som hadde solgt henne de illegale pillene som ble brukt i drapet.

I tillegg presenterte påtalemyndigheten en omfattende og avslørende søkehistorikk fra hennes mobiltelefon. Søkene inkluderte spørsmål om hva som utgjorde en dødelig dose av fentanyl, undersøkelser av nettoformuen til bestemte personer, og spørsmål om hva som ville stå på en dødsattest dersom noen ble forgiftet. Disse bevisene etterlot liten tvil om at drapet var planlagt ned til minste detalj.

I rettssalen uttrykte Eric Richins' familie, og spesielt hans sønner, en dyp og genuin frykt for tanken på at hun noen gang kunne bli løslatt. Selv om forsvaret har varslet at de vil anke dommen, står livstidsdommen som en endelig avslutning på en tragisk historie om svik, grådighet og manipulasjon





