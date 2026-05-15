LO kritiserer bankenes enorme lederlønninger og svake konkurranse

LO hevder at norske banker tjener for mye på høye renter mens toppsjefene får rekordutbetalinger, mens Finans Norge avviser at konkurransen i markedet er for dårlig.

Den norske banksektoren står midt i en opphetet debatt om rettferdig fordeling, konkurranse og lederlønninger . Landsorganisasjonen i Norge, LO, har rettet en kraftig kritikk mot bankene og hevder at et marked med svak konkurranse har gjort det mulig for finansinstitusjonene å opprettholde høye renter og levere rekordoverskudd, samtidig som lønningene til toppsjefene har nådd astronomiske nivåer.

Dette skjer i en tid der norske husholdninger har måttet håndtere hele fjorten rentehopp siden 2020, noe som har lagt et betydelig press på privatøkonomien til mange familier. Kontrasten mellom kundenes økonomiske utfordringer og bankenes økonomiske triumf er ifølge LO uakseptabel. Tallene for lederlønningene underbygger denne kritikken. Det har nylig kommet frem at Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB, har mottatt en samlet lønnspakke på 100 millioner kroner siden hun overtok rollen i 2019.

Enda mer oppsiktsvekkende er tallene for Nordea-sjef Frank Vang-Jensen, som i samme periode har mottatt totalt 247 millioner kroner fordelt på lønn, bonuser, aksjer og pensjonsopptjening. LO-nestleder Are Tomasgård mener denne utviklingen er et tydelig bevis på at bankmarkedet ikke fungerer etter hensikten. Han påpeker at det er en dyp motsetning i det at vanlige ansatte blir bedt om lønnsmoderasjon, mens topplederne blir belønnet med millionbonuser basert på overskudd som følge av svak konkurranse.

Når konkurransen svikter, mener LO at gevinstene havner hos ledelsen i stedet for å komme kundene til gode i form av bedre betingelser eller ansatte i form av en rimelig andel av verdiskapingen. I forbindelse med høringen av Finansmarkedsmeldingen i Stortinget har LO sendt inn et omfattende innspill der de beskriver dagens bankmarked som preget av høy konsentrasjon.

Selv om norske banker er blant de mest digitale og produktive i verden, hevder LO at effektiviseringen ikke har ført til lavere priser for forbrukerne. Ved å vise til statistikk fra European Banking Authority, EBA, peker LO på at norske banker opererer med langt høyere rentemarginer enn sine nordiske naboer.

Rentemarginen, som er forskjellen mellom det banken tjener på utlån og det den betaler for innskudd, er ifølge LO vanskelig å forklare med faktiske kostnader eller risiko i det norske markedet. Dette tyder på at husholdninger og næringsliv ikke får sin rettmessige del av produktivitetsgevinstene. LO advarer også mot utbredt bruk av koblingssalg og produktpakker.

Dette er en praksis der kunder blir oppfordret eller tvunget til å samle lønnskonto, forsikringer og andre tjenester i samme bank for å oppnå en bedre boliglånsrente. Forbrukerrådet har tidligere påpekt at lojale kunder ofte taper i dagens marked, mens de som er aktive og bytter ofte, får de beste vilkårene. LO mener denne praksisen binder kundene til bankene over tid, noe som svekker mobiliteten i markedet og reduserer det faktiske prispresset.

Dette skaper et systemproblem der verdiene konsentreres på toppen, noe som utfordrer den norske modellen for lønnsdannelse og rettferdig fordeling. På den andre siden av debatten står Finans Norge, som på det sterkeste avviser kritikken. Kommunikasjonsdirektør Tom Staavi mener at LOs analyser av marginene gir et feilaktig bilde av virkeligheten.

Han argumenterer for at EBA-tallene bygger på et for begrenset utvalg av banker og at den faktiske netto rentemarginen for hele det norske markedet er på 1,6 prosent, noe som er betydelig lavere enn det LO antyder. Staavi avviser kategorisk at bankene stikker av med digitaliseringsgevinsten og viser til at rentemarginene faktisk har falt kraftig siden den digitale revolusjonen startet.

Han understreker at marginpresset er høyst reelt og at den samlede marginen har falt med over en halv prosentenhet siden 2023. Når det gjelder påstandene om at kundene er låst til sine banker, mener Finans Norge at Norge er et av landene i verden hvor det er aller enklest å flytte boliglån. Takket være moderne, samtykkebaserte lånesøknader trenger ikke kundene lenger å samle inn dokumentasjon manuelt, da bankene kan gjøre dette digitalt.

Staavi fremhever at det er full fleksibilitet i markedet, og at en kunde fritt kan ha lån i én bank, lønnskonto i en annen og sparing i en tredje. Dermed mener industrien at det er opp til den enkelte kunde å være aktiv, og at konkurransen om kundene er hardere enn noen gang





