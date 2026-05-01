LO-lederen kritiserer lavlønnede og Høyrebyrådet under arbeidernes dag

LO-leder Yngve Vistnes gav en kraftfull tale på arbeidernes dag i Oslo, hvor hun kritiserte lavlønnede som risikerer å gå uten inntekt ved sykdom, og Høyrebyrådet for velferdskutt. Hun understrekte også fagbevegelsens rolle som forsvar mot autoritære krefter og bekymring for krigene i Midtøsten og Ukraina.

Under arbeidernes dag på Youngstorget i Oslo gav LO-lederen Yngve Vistnes en kraftfull tale som tok opp flere samfunnsmessige utfordringer. Hun kritiserte hardt at de med lavest lønn risikerer å gå måneder uten inntekt ved sykdom, noe hun kalte uverdig og uforståelig.

Vistnes understrekte at LO-familien står sammen med de streikende i Fellesforbundet, som kan gå i streik fra søndag. Over 4000 medlemmer er involvert i streiken, som dreier seg om reell lønnsøkning og krav om forskuttering av syke-, foreldre- og omsorgspenger. LO-lederen sa at fagbevegelsen er det beste forsvaret mot autoritære krefter, og at de går til angrep på fagbevegelsen først.

Hun uttrykte også bekymring for den geopolitiske situasjonen, spesielt krigene i Midtøsten og Ukraina, og understrekte at uretten mot palestinerne og ukrainerne aldri kan godtas. Vistnes trakk også frem 15-årsdagen for terroren 22. juli i 2026 og understrekte at demokratiet, samholdet og solidariteten har vist seg å være kraftigere enn terroristens bombe. Hun vakte oppmerksomhet for det voksende generasjonsskillet, der stadig flere unge ikke har egne minner fra terroren, og at det er viktig å holde minnene i live.

LO-lederen gikk også hardt ut mot det Høyre-styrte byrådet i Oslo, som hun mener er ansvarlige for store velferdskutt. Hun sa at Høyrebyrådet bør kuttes og at nedtellingen til kommunevalget i 2027 har startet. Vistnes understrekte at det er viktig å velge et nytt rødgrønt byråd for å sikre bedre bemanning, tjenester og mer velferd i norske kommuner





