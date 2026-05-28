LO og YS Kommune varsler streikeopptrapping

Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Nå varsler LO at de tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik fra onsdag om de ikke kommer i havn.

LO Kommune varsler en kraftig opptrapping av streikeuttaket dersom meklingen ikke fører fram, og ytterligere 12.182 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra 3. juni. LO Kommune har tidligere varslet at 6573 medlemmer vil være klare til å streike fra fredag 29. mai. Med opptrappingen vil totalt 18.755 medlemmer være tatt ut i streik, ifølge organisasjonen. Ifølge LO Kommune vil streiken særlig ramme ansatte i barnehager og skoler.

Organisasjonen sier økt kjøpekraft og bedre lønn for lavtlønte er blant hovedkravene i oppgjøret. - Vi håper fortsatt å komme fram til en enighet som gir våre medlemmer bedre råd og medbestemmelse over egen arbeidstid. Men dersom vi ikke blir enige, er vi klare til å streike, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder i Fagforbundet og LO Kommune. YS Kommune varsler samtidig en kraftig opptrapping av streikeuttaket dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren innen fristen ved midnatt torsdag.

Organisasjonen varsler nå at antallet medlemmer som tas ut i streik vil dobles fra 3. juni dersom meklingen bryter sammen. Ifølge YS Kommune vil totalt 1105 medlemmer i 11 kommuner og tre fylkeskommuner være tatt ut dersom opptrappingen blir gjennomført. 569 medlemmer tas ut allerede fra 29. mai. Blant kommunene som kan bli rammet er Bergen, Trondheim, Ålesund, Asker og Arendal. YS opplyser at ansatte innen blant annet administrasjon, skole, SFO, teknisk drift og kultur kan bli berørt





Tre meklinger foregår parallelt, alle med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ved bordet: med KS, med Oslo kommune, og med staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementetFristen er midnatt natt til fredag. Kommer man ikke i mål, bryter det ut storstreik allerede fredag. Selv om det allerede foregår to svært synlige streiker i norsk arbeidsliv - i hotell- og restaurantbransjen og i renholdsbransjen - vil en streik i stat og kommune kunne ramme det norske dagliglivet langt hardere.

