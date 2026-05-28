LO scorer gjennomslag: Arbeidsgiver må nå forskuttere sykepenger i hotell‑ og restaurantbransjen

Etter nesten seks ukers streik har LO og Fellesforbundet oppnådd at NHO Reiseliv aksepterer forskuttering av sykepenger som en del av tariffavtalen, noe som gir arbeidstakere bedre økonomisk trygghet ved sykdom.

Den siste delen av den langvarige streiken i hotell‑ og restaurantbransjen er nå lagt bak oss, og LO‑leder Kine Asper Vistnes kan endelig peke på en viktig seier for sine medlemmer.

Etter nesten seks uker med kamp har arbeidsgiverorganisasjonen NHO Reiseliv gått med på å forskuttere sykepenger til ansatte i sektoren. Dette innebærer at arbeidsgiveren betaler lønn de første 16 dagene en arbeidstaker er syk, og fortsetter betalingsplikten inntil NAV behandler søknaden. Når NAV endelig overfører sykepengene, får arbeidsgiver refusjon for de forskutterte beløpene.

I den nye ordningen er forskuttering innarbeidet som en del av tariffavtalen, noe som gjør det vanskeligere for arbeidsgiverne å trekke den tilbake uten at både arbeidsgiver‑ og arbeidstakerorganisasjonene blir enige. Streiken, som ble ledet av Fellesforbundets leder Christian Justnes på vegne av LO, hadde som mål å presse fram en tariffbestemt ordning for forskuttering av sykepenger. Arbeidsmarkedet har lenge vært preget av et todelt system: arbeidsgiver betaler de første 16 dagene, mens NAV overtar etterpå.

LO har hevdet at den administrative behandlingen i NAV tar altfor lang tid, og har derfor krevd at arbeidsgiver skal dekke sykepengene fram til NAV har gjort sin saksgang. I forhandlingene fikk LO fram et kompromiss der forskuttering nå er regulert i tariffavtalen, likt som i industrisektoren hvor lignende ordninger allerede er etablert.

Vistnes understreket at dette er et viktig prinsipp for hele LO‑familien, og at de vil fortsette å kjempe for at også andre sektorer, som NHO Service og Handel, følger etter. I etterkant av avtalen har NHO Reiseliv kritisert Fellesforbundet for å ha nektet kompromisser under forhandlingene. NHO hevder at administrasjon av sykepenger er en oppgave for NAV, og at arbeidsgiverne ikke skal belastes med ekstra økonomisk ansvar.

LO‑lederne avviser dette og peker på at forskutteringen allerede er innført i kommuner, statlige organisasjoner og en stor del av privat sektor. De understreker videre at de ikke vil gå på kompromiss med sine krav før forskuttering er på plass for de rundt 700 renholderne i Arbeidsmandsforbundet som har streiket siden 9. mai. I tillegg har LO vist til at industrien tidligere har lykkes med å få inn forskuttering, og bruker dette som et pressmiddel mot de gjenværende arbeidsgiverorganisasjonene.

Beløpet som er brukt på streikebidrag er anslått til omtrent 100 millioner kroner, men ifølge Fellesforbundets økonomi har de tilgjengelige midler på tre milliarder kroner, noe som gir dem kapasitet til å opprettholde en lengre streik dersom det skulle bli nødvendig. Streiken startet 19. april og har nå endt med en avtale som LO anser som en klar seier for de arbeidstakere som har stått i frontlinjen. Dette resultatet markerer et betydelig skritt i utviklingen av norske arbeidsforhold.

Ved å sikre at forskuttering av sykepenger blir en del av tariffavtalen, får arbeidstakere i hotell‑ og restaurantbransjen en bedre økonomisk trygghet ved sykdom, og NAV får en klarere ansvarslinje. LO‑lederen oppfordrer nå til at de kommende tariffforhandlingene også tar med seg kravet om forskuttering, og at andre sektorer følger eksempelet fra industrien og reiselivsbransjen.

Denne seieren viser at solidaritet og langvarig streik kan føre til konkrete forbedringer for arbeidstakere, og legger grunnlaget for videre fremgang i kampen for bedre rettigheter på arbeidsplassen





