Local band, artists and lyricists goes head-to-head to write a song for next year's Viking Cup - fjord

A winner will be selected from the local band, artists, and lyricists participating in a competition held by Aftenbladet, and their song will be performed at the final of next year's Viking Cup - the Rogaland Sparebank Cup. The winner will receive a prize package as well as the opportunity to perform their song during the final match.

Hva er en turnering uten sin egen låt? Mange kjenner nok at det kribler litt ekstra når Champions League-hymnen runger eller eliteseriefanfaren spilles ved innmarsj til Viking-kampene.

I løpet var en konkurranse i Aftenbladet hvor lokale band, artister og produsenter kunne sende inn sine bidrag. De fem finalistene er klare. Forutsetningene var enkle: Det måtte være en låt, hymne eller fanfare. Musikken ble vurdert ut ifra sin relevans til turneringen.

Nå er det opp til lytterne å stemme på sin favoritt. I tillegg til lesernes stemmer, vil en jury fra Aftenbladet ha stemmer som teller i den endelige kåringen. Den kanskje under Rogaland Sparebank-cupkamper, den låten med flest stemmer, vil runge. Den som vinner, vil også få sjansen til å spille låten i forbindelse med finalene i turneringen, lørdag 14. november, sammen med vokalisten Andreas Pedersen, og produsentne Kjell Gudmestad. Konkurransen avsluttes 8. juni, hvoretter en vinner kan vinnes





