Lofotings drømmeklokke ble en pose rødkål – svindlet for 161.000 kroner

En ivrig klokkesamler fra Lofoten ble svindlet for 161.000 kroner etter et kjøp via Facebook-gruppen «Klokkeriet». Det som skulle være en etterlengtet Rolex, viste seg å være en pose med rødkål. Banken har klart å fryse 70.000 kroner av beløpet, og politiet etterforsker saken.

En samler fra Lofoten , som ønsker å forbli anonym, har delt sin ubehagelige opplevelse etter å ha blitt svindlet for 161.000 kroner i forbindelse med et klokkekjøp. Samleren, som har en stor lidenskap for luksusklokker og har bygget opp en betydelig samling over flere år, primært gjennom auksjoner på den populære Facebook-gruppen «Klokkeriet», falt for et tilbud om en sjelden Rolex Datejust 41mm two tone med sort skive. Budrunden endte med at samleren hadde det nest høyeste budet på 161.

000 kroner, et beløp han hadde satt som sin maksimale grense. Kort tid etter ble han imidlertid kontaktet av selgeren. Det viste seg at vinneren av budrunden ikke fullførte kjøpet, og samleren fikk dermed tilbud om å kjøpe klokken til sitt høyeste bud. Alt virket ryddig og profesjonelt. En kjøpekontrakt ble opprettet og signert med BankID, og pengene ble overført som avtalt. Samleren gledet seg stort til å endelig kunne sikre seg drømmeklokken han hadde ønsket seg lenge. Desverre skulle det vise seg at selgeren hadde uærlige hensikter. Etter at pengene var mottatt, slettet selgeren auksjonen og fjernet seg selv fra «Klokkeriet»-gruppen. Samleren følte seg lurt, til tross for at alt virket korrekt gjennomført i utgangspunktet. Han forsøkte gjentatte ganger å kontakte selgeren, som kom med unnskyldninger om sykdom i familien og forsinkelser i forsendelsen. Til slutt ble en pakke sendt med sporing, og samleren fulgte spent med på leveringsstatusen. Gleden skulle imidlertid raskt bli erstattet av sjokk og kvalme da han mottok pakken. I stedet for den etterlengtede Rolex-klokken, fant han en pose med rødkål. Hele 161.000 kroner var tapt, og samleren satt igjen med en absurd pakke og en knust drøm. Opplevelsen tok fullstendig knekken på hans glede og lidenskap for klokkesamling, i hvert fall for øyeblikket. Etter den sjokkerende oppdagelsen ble samleren oppfordret av administratorer i «Klokkeriet» til å kontakte banken og politiet. Banken klarte imidlertid å fryse 70.000 kroner av det svindlede beløpet, som deretter ble tilbakeført til samlerens konto. Han har fortsatt håp om å få tilbake resten av pengene, da selgeren er kjent for politiet, og saken etterforskes av Møre og Romsdal politidistrikt. Den opprinnelige vinneren av budrunden ble også lurt. Denne personen hadde tatt ferie for å møte selgeren på et avtalt sted, men selgeren dukket aldri opp. Svindelen viser hvor viktig det er å være ekstra påpasselig ved nettbaserte kjøp, spesielt innenfor nisjemarkeder hvor det kan forekomme uredelige aktører. Til tross for den negative opplevelsen, håper samleren at rettferdigheten vil skje fyldest og at han får tilbake alle pengene sine, samt at svindleren blir stilt til ansvar for sine handlinger





