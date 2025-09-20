London-mann dømt for voldtekt og HIV-overføring – Politiet leter etter flere ofre

Jonathan Carl (42) er dømt til 17 års fengsel for voldtekt og hensynsløs overføring av HIV i London. Politiet etterforsker nå om over 300 menn kan ha blitt utsatt for hans handlinger.

Jonathan Carl, en 42 år gammel mann fra London, ble i juni dømt til 17 års fengsel for grove forbrytelser. Dommen gjelder voldtekt og hensynsløs overføring av humant immunsviktvirus ( HIV ) til flere personer. London-politiet har gjennomført en omfattende etterforskning som avdekket at Carl brukte datingapper som Grindr og Scruff for å møte menn mellom 2019 og 2023. Politiet har så langt snakket med 82 menn i forbindelse med saken, og flere av disse har testet positivt for HIV .

Etterforskningen er fortsatt pågående, og politiet jobber aktivt med å identifisere over 300 andre menn som kan ha hatt seksuell kontakt med Carl i samme periode. Politiet uttrykker stor bekymring for disse mennenes helse og velvære og oppfordrer dem til å melde seg for testing og støtte. Carl ble arrestert i januar 2024 etter at to menn anmeldte ham for voldtekt. Forbrytelsene skal ha skjedd i oktober 2022 og august 2023. Den sjokkerende saken har satt søkelyset på risikoen for seksuelt overførte sykdommer og viktigheten av trygge datingpraksiser.\Et av ofrene beskriver følelsen av maktesløshet og frustrasjon etter å ha blitt utsatt for Carls handlinger. Personen uttrykker sterk skyldfølelse over hva som kunne ha vært gjort annerledes, men understreker samtidig at hovedmotivasjonen for å melde saken til politiet var å forhindre at andre ble utsatt for samme behandling. Dette viser den enorme psykiske belastningen slike forbrytelser påfører ofrene. HIV er et virus som angriper immunsystemet og svekker kroppens evne til å bekjempe infeksjoner og sykdom. Det finnes foreløpig ingen kur mot HIV, men med dagens medisinske fremskritt er leveutsiktene for de som er smittet, betydelig forbedret sammenlignet med tidligere. Viruset overføres gjennom kroppsvæsker som blod, sæd, skjedesekret og morsmelk. Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten, og over 90 prosent av smitte skjer på denne måten. På verdensbasis er heteroseksuell smitte utbredt, mens i vestlige land, som Storbritannia, har smitte blant menn som har sex med menn vært den dominerende smitteveien. Denne saken illustrerer alvoret i å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer og å praktisere trygg sex.\Etter dommen er Carl forpliktet til å informere politiet om enhver ny seksuell partner han har, innen tre dager etter seksuell kontakt. Dette er en viktig del av å begrense smittespredningen og beskytte potensielle nye ofre. Kriminalsjefinspektør Sarah Bishop i Londonpolitiet oppfordrer potensielle ofre som ennå ikke er identifisert, til å melde seg. Politiet er svært bekymret for deres helse og velvære og understreker viktigheten av å bli testet for HIV og å motta støtte. Politiet har satt inn betydelige ressurser for å identifisere alle som kan ha vært i kontakt med Carl, og de er avhengige av publikums hjelp for å fullføre etterforskningen. Denne saken er en sterk påminnelse om viktigheten av å være åpen og ærlig om helse, seksualitet og potensielle risikofaktorer. Det understreker også behovet for trygge datingpraksiser og tilgang til helsetjenester og støtte for de som trenger det. Bekymringen for ofrene er stor, og politiet fortsetter å jobbe for å ivareta deres interesser. De tilbyr støtte og veiledning til alle som kan være berørt av saken. Samtidig er det viktig å huske at denne type forbrytelser har store konsekvenser, ikke bare for ofrene, men også for samfunnet som helhet. Saken viser behovet for å bekjempe stigmatisering rundt HIV og seksuelt overførbare sykdommer. Den krever en åpen dialog om seksuell helse og ansvarlig oppførsel, og viktigheten av å søke hjelp og støtte når det trengs





dagbladet / 🏆 2. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

HIV Voldtekt Datingapper Seksuelt Overførbare Sykdommer Kriminaletterforskning

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Politiet: Mann tatt for overgrepsmateriale(Åpen for alle lesere)

Les mer »

Steinkjer: Politiet advarer om at farlig stoff kan være i omløpPå en uke har to personer omkommet i Steinkjer. Politiet mistenker at de to kan ha inntatt samme stoff som de nå advarer mot.

Les mer »

Politiet frigir navn etter dødsulykke ved oljeraffineriPolitiet offentliggjør navnet på den omkomne etter en dødsulykke ved et oljeraffineri. Familien uttrykker sorg over tapet av sin kjære og beskriver ham som en omsorgsfull person. Hendelsen skjedde under hans første arbeidsdag, og politiet og Havindustritilsynet har startet undersøkelser for å finne årsaken. En person har fått mistenktstatus.

Les mer »

Politiet frigir navnet på avdød etter dødsulykke ved oljeraffineriPolitiet har frigitt navnet på den avdøde i samråd med pårørende. Familien sørger dypt over tapet og beskriver den avdøde som omsorgsfull og godhjertet. Ulykken skjedde under hans første arbeidstur ved oljeraffineriet. Politiet og Havindustritilsynet etterforsker hendelsen, og en person har fått mistenktstatus.

Les mer »

Britisk mann dømt for voldtekt og HIV-overføringJonathan Carl (42) fra London er dømt til 17 års fengsel for voldtekt og overføring av HIV. Politiet etterforsker over 300 mulige ofre som kan ha hatt seksuell kontakt med ham via datingapper som Grindr og Scruff.

Les mer »

Venezuela anklager USA for uerklært krig i Karibia, mens London-politi etterforsker HIV-smittedrapVenezuela anklager USA for militære handlinger i Karibia og ber FN etterforske, samtidig som London-politiet etterforsker en sak der en mann er dømt for voldtekt og hensynsløs overføring av HIV ved bruk av datingapper.

Les mer »