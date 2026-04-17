Los Angeles-artist arrestert for drap på Celeste Rivas Hernandez; konsert i Oslo avlyst

En 21 år gammel mann, David Burke, kjent som artisten D4vd, er arrestert i Los Angeles for drapet på Celeste Rivas Hernandez. Levningene hennes ble funnet i en bil registrert på Burke, og hans planlagte konsert i Oslo ble avlyst som følge av hendelsen.

Politiet har arrestert David Burke , en 21 år gammel mann fra Los Angeles, i forbindelse med drapet på Celeste Rivas Hernandez , som fant sted i fjor. Burke sitter nå varetektsfengslet uten mulighet for kausjon, bekrefter politiet i en offisiell uttalelse. Saken forventes å bli oversendt påtalemyndigheten i løpet av helgen for en grundig vurdering av tiltale. Celeste Rivas Hernandez ble sist sett i live for nøyaktig ett år siden.

I september 2025 ble hennes levninger funnet i bagasjerommet på en forlatt Tesla, en bil som var registrert på David Burke. Politiet opplyser videre at den aktuelle bilen ble tauet bort fra området Hollywood Hills. Den opprinnelige konserten med D4vd, som var planlagt avholdt på Sentrum Scene i Oslo den 1. oktober i fjor, ble dessverre avlyst kort tid etter at funnet av den avdøde jenta ble gjort. D4vd, hvis virkelige navn er David Burke, fikk først oppmerksomhet som en profesjonell Fortnite-spiller. Han oppnådde deretter stor suksess på plattformen TikTok med sin musikk, hvor han i dag har en følgerskare på nesten fire millioner. Hans popularitet strekker seg også til Spotify, der han jevnlig har nesten 22 millioner lyttere månedlig. To av hans mest kjente og suksessrike låter, «Romantic Homicide» og «Here With Me», har begge passert imponerende to milliarder avspillinger på strømmetjenesten. Saken har vekket stor oppsikt, spesielt gitt artistens unge alder og store publikum. Funnet av levningene i en bil tilknyttet Burke, sammenfallende med avlysningen av hans planlagte konsert i Norge, har skapt en rekke spekulasjoner og bekymringer. Politiet jobber nå med å samle ytterligere bevis og å etablere en klar tidslinje for hendelsesforløpet. Det er forventet at påtalemyndigheten vil presentere en mer detaljert redegjørelse for saken etter deres vurdering. Mange fans og observatører innen musikkbransjen følger utviklingen tett, og det er usikkerhet rundt fremtiden for D4vd sin karriere som følge av disse alvorlige anklagene. Hendelsen understreker igjen den mørke siden som kan skjule seg bak den glitrende fasaden av berømmelse, og hvordan personlige tragedier kan ha vidtrekkende konsekvenser som påvirker et stort antall mennesker. Den tragiske historien om Celeste Rivas Hernandez og den påfølgende arrestasjonen av David Burke kaster et mørkt lys over den potensielle parallellen mellom suksess og skyggesider. Hernandez forsvant for ett år siden, og hennes levninger ble nylig funnet i en bil som tilhørte Burke, en fremadstormende artist som hadde vunnet hjertene til millioner gjennom sin musikk på plattformer som TikTok og Spotify. Denne urovekkende utviklingen har ført til at politiet i Los Angeles har gått til aksjon, og Burke sitter nå varetektsfengslet uten mulighet for kausjon. Saken vil bli sendt videre til påtalemyndigheten for en formell vurdering av tiltale, noe som indikerer at politiet mener de har tilstrekkelig bevis for å gå videre med saken. Det faktum at bilen ble funnet forlatt i Hollywood Hills og deretter tauet bort, antyder en mulig forsøk på å skjule spor eller en hasteoperasjon. Den umiddelbare konsekvensen for Burke og hans publikum var avlysningen av hans planlagte konsert i Oslo, noe som ytterligere understreker alvoret i situasjonen og den innvirkningen det har på hans profesjonelle liv. Artisten, som opprinnelig ble kjent som en dyktig Fortnite-spiller før han opplevde massiv suksess med sin musikk, står nå overfor svært alvorlige anklager. Hans populære låter, «Romantic Homicide» og «Here With Me», som har hundrevis av millioner avspillinger, vitner om hans store innflytelse og popularitet. Denne kontrasten mellom hans musikalske suksess og de mørke anklagene er slående og reiser spørsmål om den komplekse naturen av berømmelse og de personlige livene til offentlige personer. Det er en påminnelse om at bak ethvert offentlig ansikt kan det skjule seg en personlig kamp eller en mørkere virkelighet som ikke er synlig for omverdenen. Politiet har igangsatt en omfattende etterforskning for å klargjøre alle detaljer rundt tragedien og for å sikre at rettferdighet skjer fyllest for Celeste Rivas Hernandez og hennes etterlatte. Den pågående prosessen vil sannsynligvis avdekke mer informasjon etter hvert som saken utvikler seg, og det er forventet at påtalemyndigheten vil presentere en mer helhetlig forståelse av hendelsene





David Burke D4vd Celeste Rivas Hernandez Drap Oslo

