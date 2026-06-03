LOs litteraturpris 2026 går til Carl Frode Tiller

Lillehammer: Namsosingen var en av tre finalister som kjempet om LOs litteraturpris. Carl Frode Tiller ble ropt opp som vinner under Norsk litteraturfestival på Lillehammer onsdag ettermiddag.

Lillehammer : Namsosingen var en av tre finalister som kjempet om LOs litteraturpris, som deles ut annethvert år. I statuttene heter det at prisen tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i liv levd i arbeiderklassen, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet.

Klassereise i eget land Carl Frode Tiller kom ut med første bok av Arbeidarhjerte i 2024, mens andre bok kom i fjor høst. Juryens begrunnelse: I Arbeidarhjerte 1 og 2 skildrer Carl Frode Tiller arbeiderliv, klasse og tilhøyrsle med stor innsikt og litterær kraft. Gjennom nært portretterte menneske gir han stemme til erfaringer som ofte er underrepresenterte i samtidslitteraturen. Verka kombinerer sosialt engasjement med psykologisk djupn, og framstår som både rørende og tankevekkende.

Samstundes løftar Tiller fram korleis strukturer i samfunnet formbar enkeltmenneske sine livsvilkår, uten å miste blikket for det personlige og nære. Forteljingane opnar for gjenkjenning og refleksjon, og bidreg til å styrkte forståinga av arbeidarklassa sine erfaringer i vår tid. På bakgrunn av dette går LOs litteraturpris for 2026 til Carl Frode Tiller. De to andre finalistene var Guri Idsø Viken fra Overhalla med romanen Krakk og Elida Karo med romanen Og forresten heter jeg Leah.

Ny pris: En fornøyd Carl Frode Tiller i Lillehammer onsdag. Foto: Pressefoto/Aschehoug Imponerende CV Men det var altså Tillers navn som ble ropt opp som vinner under Norsk litteraturfestival på Lillehammer onsdag ettermiddag. Gjennom sterke skildringer av arbeiderliv, tilhørighet og livsvilkår gir Tiller stemme til erfaringer som ofte er underrepresentert i samtidslitteraturen. Tiller er utvilsomt en verdig vinner, sa juryleder Fawsi Adem.

Dermed kan 56-åringen fra Gullvikmoen i Namsos føye nok en pris til på den imponerende CV-en, som blant annet inkluderer Tarjei Vesaas' debutantpris, Brageprisen, Kritikerprisen, EUs litteraturpris og Doblougprisen. Flere av Tillers utgivelser er også nominert til Nordisk råds litteraturpris





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