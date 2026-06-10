Lotus Eletre X med 1200 kilometers rekkevidde - men avgifter gjør den ekstremt dyr

Lotus lanserer Eletre X, en elektrisk SUV med rekkeviddeforlenger som klar over 1000 kilometer. Likevel er prisen så høy at kun få kan vurdere å kjøpe den i Norge.

Lotus Eletre X får en imponerende rekkevidde på opptil 1200 kilometer gjennom en kombinasjon av batteri og en bensinmotor som primært fungerer som en generator.

Den nye modellen prisesjer langt høyere enn standard-elbilen på grunn av omfattende avgifter, og markedet for slike kjøretøy er i Norge nesten utelukkende avhengig av spesialinteresserte kjøpere. I 2024 utgjør elbilandelen i nybilsalget hele 98 prosent, noe som gjør at bilmerker som Lotus, med sin begrensede salgshistorie i Norge - kun 87 registrerte Eletre-modeller - må横扫markedet med noe annet.

Eletre X er utstyrt med to elmotorer, et 70 kWh batteri som alene gir 350 kilometer rekkevidde, og en 2-liter bensinmotor som lader batteriet under kjøring. Denne drivlinjen, kalt Extended Range Electric Vehicle (EREV), muliggjør ytterligere 850 kilometer fra bensintanken, noe som gir en total rekkevidde på 1200 km. Bilen kan også hurtiglades i ni minutter fra 20 til 80 prosent.

Selv om Lotus ikkeørker den som en ren EREV - fordi bensinmotoren ved behov også kan drive forhjulene direkte - plasseres den i en grenseområde mellom ladbar hybrid og rekkeviddeforlenger. Internasjonalt har mange storheter som Volvo, Volkswagen og Renault allerede lansert eller planlegger EREV-modeller, spesielt i Kina, og etter at EU åpnet for litt fossilbilsalg etter 2035, er det ventet flere modeller i Europa.

I Norge vil imidlertid avgiftssystemet forblive en stor hindring: Eletre X koster 1.449.900 kroner i startpris, 400.000 kroner mer enn innstegsutgaven av den elektriske Eletre. Importører er positive til å tilby slike kjøretøy, men krever en reduksjon i avgiftsnivået. Dette ser imidlertid ut til å være lite sannsynlig på kort sikt. Oppsummeringen av denne artikkelen er generert med KI og kvalitetssikret av TV 2s journalister





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